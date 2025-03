Il libro. “La voce del Ghibli”: storia e battaglie nel deserto

La presentazione a Messina del diario di guerra in Libia. Angelo Salvo ha sottratto all'oblio i ricordi del padre Giuseppe

Sirene assordanti, immagini di battaglie campali in pieno deserto, soldati che muovono all’attacco. Così ha avuto inizio la presentazione del libro “La voce del Ghibli” lo scorso 20 marzo presso l’auditorium della biblioteca dei frati minori Cappuccini annesso al santuario della Chiesa di Pompei. Un libro di Angelo Salvo, che ha recuperato le memorie del padre in Libia.



E ancora musiche marziali e dolci melodie hanno fatto da sfondo alla rappresentazione di un periodo storico che ha visto il protagonista del diario – Giuseppe Salvo – muoversi lungo le piste del deserto del Sahara durante la seconda guerra mondiale. Si sono alternate immagini storiche del paese di Termini Imerese a video della Cirenaica, dove Giuseppe Salvo combattè per più di un anno una lotta impari con coraggio e determinazione, mantenendo fede al giuramento di difendere il proprio Paese con lealtà, senza perdere la propria umanità nonostante gli orrori della guerra.

La serata è stata organizzata dall’associazione Intervolumina, presieduta dal professore Giuseppe Lipari, che ha introdotto i lavori presentando autore e relatrice.

Il ritorno rocambolesco in Italia



La lettura di alcuni brani del diario è stata affidata alla scrittrice Vera Faraone che, con la sua voce, ha accompagnato il pubblico presente lungo le vie tortuose dei campi di battaglie, riportando mirabilmente il fragore dell’impetuoso vento del deserto, appunto il Ghibli, e le riflessioni di Giuseppe Salvo.

Daniela Melfa, ordinaria dell’Università di Messina, ha ricostruito compiutamente il contesto storico in cui si sono svolti i fatti. Infine, l’autore – Angelo Salvo – che raccogliendo tutto il materiale, ha realizzato il diario del padre, che muove dall’arruolamento volontario nel Regio esercito (1936), passando dall’addestramento in caserma presso il XII° Reggimento Genio a Palermo alle Grandi Manovre del 1937 per giungere alla partenza per il fronte in Africa Settentrionale (Libia).

Giuseppe Salvo, dopo la battaglia di Bir el Gobi (novembre/dicembre 1941), verrà ferito e, in maniera rocambolesca, riuscirà a rientrare in Italia per concludere la sua esperienza militare a Palermo, nella difesa della città.



“Una terribile lotta per la sopravvivenza senza perdere la propria umanità”

Scrive Angelo Salvo: “In questo concitato diario, durante la guerra in Libia dal 1940 al 1943, le immagini violente della battaglia si alternano sia con le figure amorevoli dei familiari, sia con gli scorci evocativi del suo paese natale, mentre i suoi pensieri rincorrono affannosamente la voce del Ghibli, come se volessero gareggiare col temibile vento, innescando una terribile lotta per la sopravvivenza”. E “rimane intatto il filo che lega la sua avventura africana ai doveri di militare e ai principi di fedeltà al giuramento, senza mai venire meno al suo profondo senso di umanità”.

Laureato in Scienze politiche e specializzato in cooperazione allo sviluppo, Angelo Salvo intende avviare una trilogia che coniughi il suo amore per il continente africano con la rielaborazione delle proprie radici familiari. Questo è il primo capitolo.