Il lungomare di Furci inaugurato e intitolato al sindaco Garufi. Alla cerimonia anche Musumeci VIDEO - Tempostretto

Il governatore accolto dal sindaco Francilia: "Adesso il lungomare è più sicuro e tra i più belli della provincia". Numerose le autorità intervenute

di Carmelo Caspanello (riprese e montaggio, Matteo Arrigo)

FURCI SICULO – Inaugurato il “nuovo” lungomare di Furci Siculo in seguito ai lavori di completamento dell’intervento a difesa della costa dall’erosione e dai marosi. La litoranea, grazie ad un finanziamento di 1 milione e 300mila euro concesso dalla Regione, è più sicura ed ha cambiato volto. Il cantiere era stato aperto il 26 maggio dello scorso anno alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Che oggi è tornato per “benedire” l’opera, corroborata da una serie di interventi ad opera dell’Amministrazione comunale: 50 palme al posto delle tamerici, panchine, contenitori per la differenziata. Nutrita la partecipazione di sindaci, giunti dall’interno comprensorio. Con loro il presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Joniche, Concetto Orlando ed il deputato regionale e sindaco di S. Teresa Danilo Lo Giudice. Numerose le autorità, civili e militari intervenute. Tra esse il presidente della Corte d’Appello di Catania, Filippo Pennisi, esponenti dell’Arma dei carabinieri (presente il comandante della compagnia di Taormina, Giovanni Riacà) e della Polizia di Stato. Nel corso della cerimonia il lungomare, principale via della cittadina jonica, è stato intitolato al professore Carmelo Garufi, sindaco dal 1952 al 1985. A tagliare il nastro, le figlie Alba e Tessa, al suo fianco, oltre al governatore, il primo cittadino Matteo Francilia e il sindaco metropolitano Federico Basile. Ad impartire la benedizione, il parroco, don Massimo Briguglio.

A fare da cornice alla cerimonia i sindaci succedutisi dal 1985 ad oggi

Parisi, Ventura, Francilia e Foti

A fare da cornice alla cerimonia, i sindaci che hanno amministrato Furci dopo il professore Garufi, a partire dal 1985: Domenico Ventura, Sebastiano Foti, Bruno Parisi e Matteo Francilia, al momento in carica. Ed ancora consiglieri ed assessori, attuali ed ex, compreso Carmelo Briguglio, deputato nazionale e regionale dopo essere stato, per diversi anni, a partire dal 1985, vicesindaco nella Giunta guidata dal sindaco Domenico Ventura. A metà degli anni ’70 fu proprio l’allora primo cittadino Garufi a dare il via ai lavori del lungomare. Un piccolo tratto, quasi all’altezza di piazza S. Cuore. Adesso l’opera è stata completata. Nell’anno in cui nel centro jonico sventola la Bandiera blu.