Dalla Zir a Giostra, si “trasferisce” per due sabati il mercato di via Enrico Fermi

Gli operatori hanno chiesto il trasferimento per il calo di visitatori: le date e gli orari

MESSJNA Dalla Zir a Giostra per due sabati di fila. Il mercato di via Enrico Fermi cambia “casa” e per il prossimi 20 e 27 luglio sarà organizzato a Giostra, nel tratto tra Via Placida e il Viale Regina Elena, dalle 7 del mattino e fino alle 22 di sera. Il motivo sta nella richiesta degli stessi operatori. L’associazioni ambulanti riuniti, infatti, ha chiesto di potersi temporaneamente trasferire a causa del calo di visitatori accusato nelle ultime settimane.