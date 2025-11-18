Il Messina a due velocità: in campo si viaggia e si attende nei palazzi

Venti punti che proietterebbero i biancoscudati in zona playoff senza penalizzazione, ma movimenti sul mercato ancora bloccati. Domenica divieto di trasferta per gli ospiti

Ha chiesto pazienza il presidente Justin Davis, lamentando però lentezza burocratica per quello che va fatto affinché diventi proprietario a tutti gli effetti di società con tanto di titolo sportivo. Pazienza che la squadra e tutto il comparto tecnico stanno dimostrando di avere, la vittoria di Castelnuovo Cilento contro la Gelbison permette al Messina di proseguire un campionato che senza la penalizzazione la vedrebbe tra le prime della classe e in piena lotta non solo playoff ma anche promozione.

Un Messina a due velocità dunque ma prima che finisce la benzina bisogna fare rifornimento per non fermare una macchina che sta viaggiando. La benzina che finisce è sia la pazienza di piazza e anche un gruppo che sta facendo sforzi enormi in condizioni migliori ma pur sempre critiche, il rifornimento arriverebbe non solo dal mercato ma anche da una società che possa operare pienamente senza passare sempre dalla curatela. Manca però a tutt’oggi il titolo sportivo e la federazione attende il pagamento dei debiti mentre i nuovi proprietari di conoscere l’esito dell’escussione della fidejussione. Uno stallo di cui in questo momento il Messina non aveva bisogno.

Aspettando di saperne di più e prolungato l’esercizio provvisorio al 10 dicembre il Messina, tramite la curatela Maria Di Renzo, si sta muovendo, come anticipato da MessinaSportiva, a chiedere il potere di firma in Lega per poter operare almeno sui tesseramenti già certi, quelli praticamente già annunciati in conferenza stampa qualche settimana fa di calciatori che sono già in città e in gruppo. Questa operazione dovrebbe dare un po’ più di respiro al Messina, mentre il presidente Davis tornerà a breve in città certamente per chiarire altre questioni.

Nel frattempo si deve pensare al campo e domenica ci sarà un’altra partita importante. Nella 13ª giornata di campionato al “Franco Scoglio” i biancoscudati attendono il Savoia. I campani arriveranno qui “soli” visto che è stato disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Napoli. Limitazioni che sempre più vengono adottate e che recentemente hanno colpito anche il tifo biancoscudato che non ha potuto seguire la squadra nella recente trasferta.

Articoli correlati