Il Messina a Picerno, sfida tra bomber per sfatare il tabù trasferta - Tempostretto

Incontro in programma venerdì ore 20:45 al "Donato Curcio". Precedenti e statistiche non favorevoli al Messina che proverà a vincere la prima fuori casa. Annunciato sponsor locale

MESSINA – La vittoria contro il Giugliano ha sicuramente dato sollievo ad un Messina che era costretto in una classifica non onesta rispetto a quanto dimostrato in campo. Adesso finalmente qualche giorno in più per prepararsi ma venerdì, nell’anticipo della 9ª giornata del campionato di Serie C, si farà visita al Picerno allo stadio “Donato Curcio”. La gara contro i lucani è in programma alle ore 20:45.

Si sfideranno due squadre che in questo avvio di campionato sono state trascinate dai loro bomber: se Jacopo Murano con 8 reti in stagione è addirittura il capocannoniere del girone C, Vincenzo Plescia risponde con tre reti pesantissime, le ultime due in particolare, che hanno sbloccato tre incontri casalinghi del Messina da cui sono nate appunto le due vittorie e un pareggio (amarissimo contro la Turris).

I biancoscudati sono ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta che manca al Messina dal 16 aprile quando gli uomini allenati allora da Raciti espugnarono il campo della Juve Stabia. Modica non avrà sicuramente a disposizione Pacciardi, squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato nei minuti finali contro il Giugliano, resta il dubbio su Firenze, se ne saprà di più dopo la rifinitura, mentre dovrebbe rientrare Andrea Zammit dal doppio impegno con la nazionale under 21 maltese, con cui martedì sera ha segnato su rigore contro la Scozia.

L’avversario Picerno

Il Picerno allenato da Emilio Longo staziona a metà classifica con 12 punti anche se in questo ottobre non ha ancora vinto: due pareggi e una sconfitta. In casa ha giocato tre partite raccogliendo una vittoria e due pareggi e non ha ancora subito una sconfitta chissà se sarà il Messina a infliggere il primo dispiacere casalingo ai lucani andando a trovare i primi tre punti lontano da casa della sua stagione.

Nell’ultimo impegno il Picerno ha affrontato il Benevento con un 4-2-3-1 con Merelli tra i pali, Gilli, Garcia, Allegretto e Guerra a comporre la linea difensiva. De Ciancio e Gallo a fare i registi della squadra con Vitali, De Cristofaro e Diop a supportare il centravanti Murano. Per il bomber e capocannoniere del girone C due le reti segnate proprio contro i campani che sono valse il pareggio finale.

I precedenti

I precedente tra Picerno e Messina, tutti recenti in questi ultimi due anni, non sorridono ai biancoscudati che non hanno mai vinto: due sconfitte e due pareggi. Il primo faccia a faccia tra le due compagini arrivò due stagioni fa in terra lucana con la vittoria in rimonta del Picerno. Al ritorno in casa il Messina rimontò ma non sorpassò e finì 1-1 al Franco Scoglio.

Nella passata stagione il Messina aprì la doppia sfida con una sconfitta di misura in casa, la terza consecutiva allora a cui ne seguirono purtroppo altre, firmata dal solo gol di Guerra. Al ritorno a Picerno invece i biancoscudati strapparono un prezioso pari per la loro classifica col punteggio che non andò oltre lo 0-0.

C’è un precedente recente anche con l’arbitro, Giorgio Vergaro di Bari, l’ultima volta che ha diretto il Messina è stato a Viterbo nella passata stagione per Monterosi Tuscia – Messina, in quell’occasione il Messina pareggiò (1-1) dopo essere andato in svantaggio, Vergaro mostrò due cartellini rossi, uno a Di Paolantonio e uno a Fofana che battibeccavano tra loro, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini. Venerdì sera sarà assistito da Mario Pinna di Oristano e da Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto, quarto ufficiale sarà Gabriele Cortale di Locri.

Prevendita per gli ospiti

La società dell’Az Picerno comunica che è aperta la prevendita del settore ospiti per la gara col Messina di venerdì 20 Ottobre, in programma alle ore 20:45 presso lo stadio “Curcio”. I tagliandi, prezzo indicato sul sito di vendita di 14,5€, potranno essere acquistati su circuito Go2 online o nel punto vendita di Messina, Il Botteghino al 391 di viale della Libertà, entro le ore 19 di domani, giovedì 19 ottobre.

Fontalba a fianco del Messina

L’Acr Messina è lieta di annunciare di avere sottoscritto un accordo tecnico e di sponsorizzazione con la società “Montalbano Acque”. Si tratta di un contratto annuale per la stagione sportiva in corso, consistente nella fornitura dell’acqua minerale, cui si aggiunge un contributo economico da parte della società “Montalbano Acque”.

“Siamo lieti di annunciare questo accordo – afferma il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto – perché si tratta di un’azienda messinese che ha deciso di investire sulla squadra della propria città. C’è fermento da parte dell’imprenditoria messinese e mi auguro che altri imprenditori possano sposare il nuovo progetto del Messina calcio”.

L’amministratore di “Montalbano Acque”, Alessandro Faranda: “Siamo contenti di associare il marchio della nostra azienda alla squadra di calcio cittadina. Da sempre la Fontalba è vicina allo sport ed ha deciso di sostenere l’Acr Messina guidata dal presidente Sciotto. Auguriamo alla squadra le migliori fortune al fine di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi”.

Articoli correlati