Il Messina ad Avellino, terza forza del girone che fatica in casa

I numeri degli irpini in questa stagione in casa e i precedenti con i biancoscudati. La partita è in programma per domenica pomeriggio

MESSINA – Il Messina di Giacomo Modica ha cambiato marcia da fine 2023, al momento ha una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi, tre di queste sono vittorie, e domenica sfida la terza forze del campionato l’Avellino. Gli irpini al momento hanno 44 punti ma allo stadio “Partenio-Lombardi”, dove domenica 11 febbraio alle 16:15 ospiteranno i biancoscudati, le cose non vanno tanto bene. Molti più punti gli uomini di mister Michele Pazienza li hanno ottenuti nelle partite fuori casa, mentre tra le mura amiche specie nelle ultime sfide hanno faticato: 3 soli reti segnate nelle ultime cinque disputate e l’Avellino è il terzo miglior attacco del campionato (e la seconda miglior difesa).

Al Partenio-Lombardi gli irpini non vincono in campionato dal 25 ottobre, quando superarono l’Audace Cerignola, l’ultima vittoria ufficiale è arrivata contro la Juve Stabia, ma in Coppa Italia il 29 novembre. Ad arbitrare le due squadre sarà il signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa che già in questa stagione aveva diretto una sfida dei biancoscudati, quella pareggiata in casa all’andata contro la Casertana per 1-1.

L’Avellino si è rinforzato anch’esso in questa sessione di mercato invernale, sono arrivati alla corte di Michele Pazienza: Michele D’Ausilio, Michele Rocca, Paolo Frascatore, Manuel Llano, Antonio De Cristofaro e Daniele Liotti. Gli irpini si schierano con un 3-5-2 e nell’ultima uscita, sul campo del Monopoli vittoria per una rete a zero, hanno giocato Ghidotti tra i pali, Cancellotti Cionek e Rigione in difesa, Frascatore e capitan Tito sulle fasce con De Cristofaro a fare la regia supportato da Armellino e Lores Varela, in attacco Sgarbi e Patierno autore del gol vittoria e capocannoniere degli irpini con nove centri stagionali.

I precedenti tra Avellino e Messina

L’Avellino in casa ha ottenuto 4 vittorie e 5 pareggi, meglio il Messina con 5 vittorie e tre pareggi, con gli irpini che a differenza dei biancoscudati hanno trovato la loro dimensione nelle sfide lontano dal Partenio-Lombardi, 9 vittorie esterne più di tutti in questo girone C e al pari del solo Mantova capolista nel girone A. In esterna a completare il quadro degli uomini di Pazienza quest’anno sono tre sconfitte di cui una proprio a Messina all’andata quando Vincenzo Plescia di testa su angolo battuto da Firenze regalò la vittoria di misura, la prima della stagione dei biancoscudati.

Negli altri precedenti nelle ultime due stagioni in Serie C troviamo un’altra vittoria per il Messina al Franco Scoglio per 2-0, doppietta di Balde al ritorno dello scorso anno, mentre fu sconfitta ad Avellino per 2-1, rete iniziale di Dall’Oglio pareggiò Catania poi nella ripresa l’ex Russo punì il Messina. L’anno prima invece sconfitta a Messina per 1-0, dove a decidere la sfida fu Kanoutè che andò in rete nel primo tempo coi padroni di casa poi incapaci di reagire.

Nei precedenti di due anni fa vittoria ospite a Messina all’andata per 1-0, rete di Kanoute, e pari 1-1 raggiunto in pieno recupero dal Messina al ritorno in trasferta grazie alla rete un po’ fortunosa di Piovaccari. Gli ultimi precedenti vittoriosi in terra irpina per il Messina risalgono alla Serie B nel 2008 vittoria per 2-1 e nella Serie B del 2003 vittoria per 1-0.

