Il Messina aspetta il Foggia, precedenti favorevoli ai “satanelli”

La presentazione della partita che si giocherà sabato pomeriggio al Franco Scoglio

MESSINA – Altra partita decisamente da playoff quella che vedrà il Messina ospitare, sabato alle ore 14, il Foggia. I pugliesi occupano al momento la decima posizione in graduatoria a quota 42 punti, l’ultima posizione utile per qualificarsi ai playoff e con un solo punto di vantaggio sui biancoscudati.

La formazione dei satanelli viene da tre risultati utili consecutivi nell’ultima giornata vittoria di prestigio in casa con la capolista Juve Stabia per 2-1, prima un pari esterno col Sorrento 1-1, e a seguire la vittoria in casa col Picerno 2-0, la sconfitta quattro turni fa in trasferta a Benevento di misura e senza segnare reti. Visti i precedenti e guardando il ruolino di marcia dei pugliesi bisogna approfittare proprio dell’elemento trasferta visto che i rossoneri hanno raccolto lontano dallo “Zaccheria” 10 punti, frutto di due vittorie e quattro pareggi, di peggio ha fatto solo il Monterosi Tuscia fermo a 9 e la Virtus Francavilla a 7. Le uniche due vittorie lontano da casa sono arrivate il mese scorso contro il Brindisi e a Catania a settembre scorso.

La stagione i pugliesi l’hanno iniziata con Mirko Cudini in panchina, poi sono arrivati altri due allenatori e la proprietà ha cambiato tre volte guida tecnica. Cudini è rimasto in sella per quasi l’intero girone di ritorno, anche nel match d’andata col Messina. Poi per due giornate, dalla 18ª alla 19ª, è subentrato Massimiliano Olivieri, dopo di lui Tommaso Coletti in panchina per 3 giornate, fino alla 22ª. Dalla 23ª e tutt’ora in panchina è tornato Cudini. Tra le file del Foggia l’ex capitano del Messina Luigi Carillo che due settimane fa ha terminato la stagione per infortunio (lesione dei legamenti del crociato), il capocannoniere della squadra è a quota sei reti il difensore Salines. Nell’ultima uscita con la Juve Stabia la squadra ha giocato con il 3-4-3 e sono stati ammoniti e squalificati perché erano in diffida Vezzoni, centrocampista, e Riccardi, braccetto di destra, difensore.

I precedenti tra Messina e Foggia

All’andata le due squadre si incontrarono nel peggior momento della stagione del Messina che subì una sconfitta netta, una di quella serie di partite perse nel periodo di crisi nera, con i suoi attaccanti incapaci di segnare, in quel caso, per la quarta partita consecutiva.

Nella passata stagione in Serie C sono arrivate due sconfitte per il Messina, a Foggia 1-0 con gol di testa di Patermann giocatore di valore ceduto all’inizio di questa stagione. Al ritorno a Messina si imposero nuovamente di misura i pugliesi con la rete di Frigerio.

Nella stagione precedente, la prima della gestione Sciotto tra i professionisti, tre sfide tra Messina e Foggia. Nella prima, in Coppa Italia, netto 2-0 del Foggia allo “Zaccheria”, seguì poi nuovamente in casa dei pugliesi il 3-1 in rimonta dopo la rete diVukusic che aveva portato in vantaggio il Messina, ultima sfida al ritorno allo “Scoglio”, biancoscudati nuovamente rimontati dopo la rete di Marginean ma strapparono il pari 1-1.

Tornando molti anni indietro si trovano i precedenti tra i professionisti con le vittorie del Messina. Nella stagione 2015/2016 vittoria in casa in campionato, mentre come già detto per trovare il precedente che vide il Messina battere il Foggia in casa dei pugliesi bisogna tornare alla stagione 2013/2014.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook del Foggia