Notte fonda per il Messina, il Foggia gli infligge la quarta sconfitta consecutiva - Tempostretto

Mister Modica rivoluziona l'attacco che resta però a secco per la quarta partita consecutiva

FOGGIA – Al “Pino Zaccheria” di Foggia il Messina cade ancora, mancata nuovamente la prestazione e il risultato. La squadra locale di Cudini va a segno due volte per tempo: la prima su rigore con Peralta, la seconda su sviluppo di calcio d’angolo con Salines. Due a zero netto subito dal Messina che nelle ultime quattro ha uno score di 8 reti subite contro 0 segnate.

Rivoluzione nell’undici di mister Modica che come promesso cambia molto. Fuori Plescia e Emmausso, nel tridente con Ragusa, Zunno e Firenze a sinistra. Centrocampo con Scafetta, Franco e Giunta, in difesa tutto come previsto con Polito ad affiancare Manetta davanti a Fumagalli con Salvo e Ortisi sulle fasce.

Foggia – Acr Messina 2-0

Si vede subito il Messina al 2’ con un tiro di Firenze parato da Nobile. Nel resto del primo tempo la partita è molto tattica con le squadre che non creano grandi occasioni. Poco dopo la metà del primo parziale altra conclusione del Messina dalla distanza di Giunta, ma risponde al 26’ il Foggia con Tonin che segna ma era partito oltre la linea difensiva dei biancoscudati. L’episodio che cambia la partita arriva al 35’, su calcio d’angolo Manetta si perde Carillo e lo atterra per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia rigore. Dal dischetto Peralta mira all’angolino in basso alla destra di Fumagalli che intuisce ma non intercetta la sfera. Nel finale il Foggia avrebbe l’occasione di rapdoppiare nel primo dei tre minuti di recupero concessi, ma Tonin e Peralta sono troppo leziosi e graziano il Messina.

Nella ripresa occasione per il Messina al 49’ con Ragusa che trova spazio a destra e prova a servire Scafetta, Nobile si tuffa per sporcare il cross e poi spazza via il difensore foggiano. Partita che sembra congelata con Modica che cambia Salvo e Scafetta per inserire Pacciardi e Cavallo. Al 62’ Zunno conclude in porta, grande riflesso di Nobile poi Cavallo sbuca e ancora Nobile in uscita, rischiando forse di fare rigore, lo chiude. Risponde immediatamente il Foggia che raddoppia con la rete, su sviluppi di calcio d’angolo di Salines al 65’, liberissimo di colpire in area piccola due volte il difensore. Cambia ancora Modica che toglie Firenze e mette Emmausso, Ortisi al 70’ prova una conclusione da lontano che non crea problemi. Nel finale spazio anche a Luciani e Plescia, con il primo che prova ad impensierire di testa Nobile ma il portiere del Foggia è insuperabile. Nel finale concessi cinque minuti di recupero con le due squadre che sembrano attendere solo il fischio finale ultima occasione Messina per cercare il gol della bandiera ma Nobile non fa sconti.

Tabellino

Foggia: Nobile, Garattoni, Martini (dal 85′ Rossi), Tonin (dal 85′ Idrissou), Peralta (dal 73’ Schenetti), Riccardi, Vezzoni (dal 64’ Frigerio), Di Noia, Salines, Carillo, Tounkara (dal 64’ Embalo).

In panchina: Cucchietti, De Simone, Vacca, Schenetti, Agnelli, Odjer, Fiorini, Papazov, Rossi, Frigerio, Embalo.

Allenatore: Mirko Cudini.

Acr Messina (4-3-3): Fumagalli; Salvo (dal 56’ Pacciardi), Manetta, Polito, Ortisi; Scafetta (dal 56’ Cavallo), Franco, Giunta; Ragusa (dal 78’ Luciani), Zunno (dal 78’ Plescia), Firenze (dal 69’ Emmausso).

In panchina: De Matteis, Luciani, Emmausso, Ferrara, Santoro, Pacciardi, Cavallo, Plescia, Darini, Tropea.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Peralta rig. 38’ (F), Salines 65’ (F).

Ammoniti: Ortisi 29’ (M), Manetta 35’ (M).

Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 3’ + 5’.

Arbitro: Entico Gigliotti di Cosenza.

Assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara & Luca Bernasso di Milano.

Quarto ufficiale: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore.