Il Messina attende il Sorrento, prima sfida playoff per i biancoscudati

Partita in programma domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 18:30 allo Stadio Franco Scoglio

MESSINA – Dopo la splendida vittoria di Avellino il Messina deve prepararsi a scendere in campo già mercoledì contro il Sorrento. Si tratta di una sfida particolare, nella 26ª giornata del campionato, perché dopo tanto tempo speso a parlare di sfide salvezza quella di domani sarà la prima sfida playoff per gli uomini di mister Modica. Il Sorrento è in ottava posizione e con soli quattro punti in più del Messina, il risultato pieno dei biancoscudati li avvicinerebbe, chiaramente alla salvezza e, al sogno playoff che nei giorni di Natale solo il presidente Sciotto credeva possibile.

Il Sorrento è una neopromossa che sta facendo molto bene quest’anno. L’inizio della squadra di mister Maiuri non è stato proprio semplice con la prima vittoria che arrivò solo alla settima giornata proprio nella partita di andata contro il Messina. Una brutta prestazione per i biancoscudati, specie nella prima mezz’ora, quando arrivò la rete su rigore di De Francesco, poi il Messina non riuscì a reagire.

L’avversario Sorrento

Da quel momento il Sorrento ha trovato altre nove vittorie in campionato, i tre punti in casa campana mancano da tre partite, nelle ultime due sfide nel girone C ha affrontato Picerno, sconfitta, e prima ancora Crotone, pari. Fuori casa invece il Sorrento non perde da sei partite, l’ultima sconfitta su campo avversario risale alla sfida contro il Potenze del 26 ottobre scorso.

Maiuri schiera il Sorrento con un 4-3-3, formazione che non spicca né come miglior attacco e neanche come miglior difesa, la differenza reti è +2. Da prestare attenzione a Marco Ravasio che ha segnato 10 reti, tra le file campane sicuro assente Gaetano Vitale, squalificato nel turno precedente. Per il Messina invece nessuno squalificato, ma ancora da valutare alcuni giocatori in difesa, atteso forse qualche cambio essendo la seconda di tre partite da disputare in una settimana.

I precedenti. All’andata terminò 1-0 per il Sorrento. Negli altri precedenti recenti tra le due squadre tra i professionisti si registrano due vittorie pr il Messina. Si tratta della stagione 2013/2014 quando i biancoscudati si imposero 1-3 all’andata in trasferta e di misura per 1-0 in casa al ritorno.