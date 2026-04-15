Il Messina chiama Mauro Manganaro, è il nuovo preparatore dei portieri

Un ritorno per Manganaro che sostituisce Messina

MESSINA – A seguito dell’esonero di Davide Messina la società biancoscudata ha scelto come suo sostituto Mauro Manganaro. Questo il breve comunicato del club: “L’ACR Messina 1900 comunica di aver affidato l’incarico di Preparatore dei Portieri al Sig. Mauro Manganaro. Bentornato in giallorosso, Mauro”. Non è la prima volta per lui nello staff del Messina, appena lo scorso anno era ancora lui il preparatore dei portieri, arrivato con Giacomo Modica due anni fa e poi rimasto dopo che il tecnico era andato via.

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