“La merda degli altri”: la nuova produzione del Teatro dei 3 Mestieri

Dal 17 al 19 aprile appuntamento a Messina per uno spettacolo scritto e diretto da Andrea Lupo. on Cutrupi e Calabrò

MESSINA – Debutta venerdì 17 aprile al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, “La merda degli altri”, nuova produzione della stagione “10”, scritta e diretta da Andrea Lupo. Lo spettacolo andrà in scena anche sabato 18 aprile alle ore 20:45 e domenica 19 aprile alle ore 19:00. Interpretato da Stefano Cutrupi e Tino Calabrò, “La merda degli altri” è una tragicommedia contemporanea che affronta con sguardo diretto e senza moralismi alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo.

Due esistenze lontane in scena al Teatro dei 3 Mestieri

Ambientato interamente nel bagno di una stazione di servizio lungo una strada provinciale, lo spettacolo mette in scena l’incontro quotidiano tra Luca e Peppe: il primo addetto alla pulizia dei servizi igienici, il secondo guardia armata nei quartieri ricchi della città. Due esistenze lontane per condizioni e prospettive, ma accomunate da una profonda solitudine.

Se Luca è un uomo disilluso, segnato da un’esistenza che lo ha portato a smettere di aspettarsi qualcosa dalla vita, Peppe rappresenta invece un’energia opposta: impulsivo, ingenuo, ancora capace di immaginare una fuga, una possibilità di riscatto, una felicità altrove. Dal loro incontro nasce un rapporto fatto di scontri, ironia, confidenze e improvvise aperture, in cui il linguaggio oscilla tra comicità e inattesi slanci poetici.

Il bagno diventa così uno spazio simbolico: luogo di scarto e marginalità, ma anche spazio di verità, in cui emergono paure profonde e interrogativi radicali sull’esistenza. Lo spettacolo attraversa temi come il lavoro invisibile, la responsabilità, la violenza e le disuguaglianze sociali, restituendo al pubblico un racconto che alterna realismo crudo e tensione lirica.

Produzione Teatro dei 3 Mestieri.

Venerdì 17 aprile ore 20:45

Sabato 18 aprile ore 20:45

Domenica 19 aprile ore 19:00

Info e prenotazioni

Tel. 090.622505 – 349.8947473 (anche WhatsApp)

Teatro dei 3 Mestieri

S.S. 114 km 5,600 – Tremestieri, Messina

Ingresso accanto al distributore Esso