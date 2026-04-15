Messina. Rione Taormina, disposta la rimozione delle recinzioni dell’area di cantiere

Accolte dal sub commissario al risanamento le proposte di Pergolizzi e dei consiglieri di Fratelli d'Italia per sbloccare la viabilità
MESSINA – Il sub commissario al risanamento Santi Trovato, d’intesa con l’impresa impegnata nelle attività di demolizioni in via Taormina, ha disposto la rimozione delle recinzioni dell’area di cantiere in corrispondenza di via Ennio Quinto fino all’intersezione con la via Tito Maccio Plauto per andare incontro alle esigenze di mobilità. Accolte, dunque, le le proposte del presidente del Consiglio Pergolizzi e dei consiglieri di Fratelli d’Italia per sbloccare la viabilità.
Entro venerdì mattina avverrò la messa in sicurezza dell’area e la rimozione delle transenne, ma nel frattempo già nella giornata di oggi è stato predisposto un passaggio pedonale (nella foto di copertina) nel tratto tra la via Ennio Quinto fino alla via Tito Maccio Plauto.