2mila studenti per il Cineclub dei piccoli, si è chiuso il sipario sulla VI edizione

Gli alunni di tre regioni sono stati coinvolti dal progetto di educazione all'immagine. Il gran finale al Lux di Messina

MESSINA – Si è svolto al Cinema Lux di Messina l’evento conclusivo della sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”, il progetto di educazione all’immagine che ha coinvolto circa 2mila studenti di tre regioni italiane (Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte). Protagonisti della fase finale in presenza gli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” di Messina, al termine di un percorso di formazione coordinato dal direttore scientifico del progetto, Francesco Torre, in collaborazione con Cineteca dello Stretto.

L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato percorso didattico e laboratoriale che ha coinvolto attivamente gli studenti nella scoperta del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati i premi dei concorsi di cortometraggi per le sezioni Kids Club (scuola primaria) e Teens Club (secondaria di primo ciclo), insieme ai diplomi di partecipazione agli studenti. Per la categoria Kids Club ha vinto “Il gatto inverno”, realizzato da Aurora Cesarini, Silvia Sabbatini e Marta Zanoni; per la categoria Teens Club si è aggiudicato il primo premio “Novavita”, di Francesco Bruno Sorrentino e Antonio Genovese. A seguire, la proiezione degli audiovisivi realizzati durante il progetto.

A rendere ancora più significativo l’incontro, che è stato presentato dalla giornalista Alessandra Mammolini, la partecipazione del regista Brando Quilici, che ha dialogato con gli studenti in sala, offrendo un’occasione concreta di confronto e approfondimento.

Torre: “Il seme della passione cinefila e del pensiero critico nelle nuove generazioni con il Cineclub dei piccoli”

“Anche quest’anno abbiamo gettato il semino della passione cinefila e del pensiero critico sperando che possa germogliare e dare frutti” – commenta Francesco Torre, fondatore e direttore scientifico del Cineclub – ed è stata un’edizione esaltante sotto tanti punti di vista: la crescita numerica e territoriale degli studenti partecipanti, la conferma del modello formativo anche nel nuovo contesto scolastico dell’I.C. Catalfamo, con la realizzazione di ben 4 audiovisivi di diverso tipo, l’opportunità data ai ragazzi di dialogare in sala cinematografica con un regista di qualità ed esperienza come Brando Quilici. Il valore culturale e sociale del Cineclub viene confermato nei fatti, come dimostrano le tante richieste di adesione che ci giungono per la prossima edizione anche da altre regioni d’Italia”.

L’incontro ha visto il coinvolgimento di tutte le classi partecipanti e si è configurato come un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto, nonché di condivisione con la comunità scolastica e il territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

Già annunciate le date della prossima edizione: l’anteprima festival si terrà dal 2 al 4 ottobre 2026 al Cinema Lux di Messina, a cui seguiranno le proiezioni scolastiche nel corso dell’anno scolastico 2026/2027.