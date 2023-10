Il Messina chiude a quota 1330 abbonamenti. Il confronto con le altre piazze - Tempostretto

Numeri in crescita rispetto all’anno scorso, superata agevolmente la quota di mille abbonati. La piazza messinese però è lontana dai fasti di un tempo e dai vicini di casa

MESSINA – Nell’ultima sfida casalinga contro l’Avellino venduti più di millecinquecento biglietti (1562) per assistere alla prima vittoria del Messina allo stadio “Franco Scoglio” a cui si sono aggiunti 1330 abbonati che viene confermato dall’ufficio stampa sono il numero definitivo degli abbonati. In crescita rispetto allo scorso anno quando furono 995. Due anni fa, primo anno tra i professionisti della presidenza Sciotto, non ci fu la possibilità di abbonarsi.

Sulla campagna di quest’anno la società ha puntato molto, riaprendola anche per alcuni giorni aggiuntivi settimana scorsa proprio in vista della sfida con l’Avellino, e accompagnata da agevolazioni oltre che per età e sesso, anche per dipendenti pubblici, privati e studenti. Abbonamenti che lievitano a quota 1450 conteggiando omaggi, sponsor ed altri.

Messina migliora ma la piazza può fare meglio

Superare la quota di mille può essere visto come un successo, ma guardando al passato della piazza peloritana e soprattutto alle società vicine il dato resta comunque basso. La piazza messinese può sicuramente ambire a numeri decisamente più corposi. Palermo in Serie B ne ha ufficializzati 12603, e con la partita contro il Cosenza i presenti, in una delle prime allo stadio “Barbera”, erano 23mila. Messina ha risposto con i 2800 presenti alla prima contro la Turris. Nei numeri del Messina in queste due prime uscite in casa va considerato il turno infrasettimanale contro la Turris e l’orario (ore 14) contro l’Avellino.

Se non volessimo considerare Palermo perché la Serie B è naturalmente un campionato nazionale e decisamente più attrattivo, possiamo notare come il Catania quest’anno al 12 settembre aveva annunciato 13801 abbonati. La campagna abbonamenti “Figli del vulcano” si è chiusa il 17 settembre ma la società non ha ancora comunicato il dato ufficiale e l’ultimo dato certo resta quello che vedeva quasi 14mila tessere sottoscritte.

Messina dietro anche a società di Serie D

La piazza messinese paga anche un seppur leggero divario anche da squadre di Serie D. I dirimpettai ex Reggina, La Fenice Amaranto, nonostante il tonfo dalla B alla D hanno già superato quota duemila. 2707 l’ultimo dato ufficiale ed oltre lo Stretto si sta valutando di riaprire la campagna abbonamenti per altri giorni settimana prossima.

Mentre restando in Sicilia il Trapani, dove milita l’ex Oliver Kragl, che si candida ad essere squadra dominante del prossimo campionato di Serie D nel girone I, all’ultimo aggiornamento ufficiale annunciava di aver superato quota 3000 abbonamenti e la campgna si chiuderà il prossimo 6 ottobre.

