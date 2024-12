Il Messina chiude il girone d’andata con la nona multa in diciannove gare

I tifosi del Messina puniti per aver lanciato in campo una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di carta

MESSINA – A Biella si è concluso il girone d’andata del Messina e il giudice sportivo ha emesso i suoi verdetti. Nessuna sanzione contri i giocatori, nessuno è stato neanche ammonito allo stadio “Pozzo-La Marmora”. Puniti invece i tifosi con una multa di 150 euro, la nona in diciannove partite, per aver “lanciato in campo una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di carta”.

La classifica del girone C

Il turno si è concluso ieri con la sconfitta del Latina in casa contro l’Audace Cerignola. La classifica dopo metà campionato premia quindi il Benevento capolista a 37 punti, seguono Monopoli (35), Audace Cerignola (34), Avellino e Potenza, prossimo avversario del Messina, entrambe a 32. Sotto i trenta punti c’è il Crotone (29), Picerno e Catania (28), Giugliano, Trapani e Sorrento (27) al momento queste lottano per i playoff.

Nella zona bassa della classifica troviamo Cavese e Foggia (24), Team Altamura (23), Casertana (20) appena fuori dalla griglia playout, Juventus Next Gen e Latina (17), Messina (16), Turris (11), e Taranto fanalino di coda (3).

