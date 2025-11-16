Il Messina corsaro in trasferta, Saverino stende la Gelbison

Quinta vittoria in campionato per il Messina, terza in trasferta. Quarto clean sheet per Sorrentino, terza rete decisiva per Saverino. In classifica ora quota sei punti

CASTELNUOVO CILENTO – Il Messina corre, lotta, soffre e vince. Quinta vittoria per la truppa di mister Romano che al “Valentino Giordano” affrontava la Gelbison nella 12ª di campionato. È il terzo successo in stagione in trasferta, il biancoscudati continuano il buon feeling con i match lontano dal “Franco Scoglio”. Tornano i tre punti per i peloritani che mancavano dalla sfida casalinga contro il CastrumFavara, altri tre punti pesanti ottenuto grazie ad una rete di Saverino, mentre l’ultima vittoria in trasferta era arrivata alla quarta giornata sul campo dell’Acireale.

A decidere la sfida, nella ripresa, la rete di Saverino su assist di Toure, la terza per il centrocampista in poche settimane, nella seconda partita in cui è partito titolare e si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel 3-5-2 di mister Romano. Messina che si gode anche la porta inviolata, quarto clean sheet per Sorrentino, la difesa non subiva gol dalla gara casalinga contro la Reggina del 12 ottobre scorso.

Partita come dicevamo di sofferenza perché il Messina non ha certo brillato per gioco e occasioni. È stato cinico con una squadra corta e anche un po’ meno brillante rispetto alle prime giornate. Saverino, che nelle prime giornate era stato a riposo forzato di fatto ha portato 7 punti al Messina nelle ultime giornate e proprio come settimana scorsa contro la Vibonese i biancoscudati erano passati in vantaggio in una partita da pareggio, in quel caso subirono il gol sul finale stavolta il muro ha retto contro una Gelbison che comunque offensivamente e in casa sembra dire poco. Sei ora i punti in classifica, venti in realtà sul campo, con la classifica in fondo che si accorcia.

Primo tempo

Entrambe le squadre iniziano con personalità, la prima occasione arriva al 10′ con la Gelbison che entra in area, si chiude bene la difesa peloritana che deve concedere due angoli consecutivi. Sei minuti più tardi replica del Messina che avanza a sinistra dove operano Orlando e Saverino e guadagna angolo a sua volta, non riesce bene lo schema e il pallone viene perso.

Il Messina decide di costruire dal basso, in pressino e Russo scippa Clemente che deve ripiegare per concedere solo angolo ai locali, sugli sviluppi Russo tenta l’acrobazia in area ma manca l’appuntamento con la sfera al 24′. Il Messina vicino al vantaggio al 27′ lancio di oltre 50 metri in profondità per la corsa di Tourè, l’attaccante peloritano controlla e si presenta a tu per tu con Sakho, questo lo ipnotizza e l’azione offensiva sfuma. Opera un cambio dopo poco più di mezz’ora di gioco mister Romano che toglie Clemente per Bosia. Partita molto piatta in questa seconda fase con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco più ulteriori sessanta secondi di recupero.

Secondo tempo

Inizia la ripresa, Gelbison che prova a gestire il pallino del gioco ma alla prima occasione al 48′, su un inserimento, il Messina segna con Saverino, era stato ben imbeccato da Tourè spostatosi sulla fascia destra. Terza rete per il centrocampista peloritano che si sta rivelando decisivo in queste settimane. Ricorre immediatamente ai cambi il coach di casa togliendo Donida e Leo, al loro posto Rossi e Delmiglio. Non tocca ancora nulla mister Romano che adesso può attendere le mosse dell’avversario e difendere il vantaggio. Al 66′ contropiede del Messina con Tourè che calcia col destro e colpisce l’esterno della rete.

Il primo vero pericolo per il Messina al 68′ quando Liurni trova spazio sulla fascia sinistra e tenta la conclusione in porta, presente Sorrentino che respinge. Al 78′ occasione per i locali col diagonale di Semeraro che attraversa l’area piccola con Sorrentino che guarda la sfera sfilare sul fondo. All’87’ punizione dalla distanza per la Gelbison, Russo carica ma la conclusione è centrale e Sorrentino blocca con sicurezza. Nel finale concessi sei minuti di recupero, il Messina chiude in avanti battendo un calcio d’angolo, non ci saranno ulteriori pericoli fino al triplice fischio.

Gelbison – Acr Messina 0-1

Gelbison (3-4-3): Sakho; Langella (dal 93′ Brusdeilins), Viscomi, Zugaro (dal 77′ Tilli); Donida (dal 51′ Rossi), Teijo, De Feo (dal 71′ Diabate), Semeraro ; Liurni, Leo (dal 51′ Delmiglio), Russo.

In panchina: Corriere, Gorzelewski, Papaserio, Da Silva.

Allenatore: Massimo Agovino.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; Clemente (dal 34′ Bosia), Trasciani, De Caro; Maisano, Saverino (dal 81′ Tesija), Garufi, Aprile (dal 89′ Bombaci), Orlando; Roseti (dal 85′ Fravola), Touré (dal 95′ Azzara).

In panchina: Paduano, Elia, Yekalej.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Marcatori: Saverino 48′ (M).

Ammoniti: Orlando 30′ (M), Viscomi 43′ (G), Aprile 61′ (M), Langella 68′ (G), Diabate 91′ (G).

Calci d’angolo: 7-3. Recupero: 1’ + 6’.

Arbitro: Andrea Santeramo di Monza.

Assistenti: Nicola De Candia di Bari & Leonardo Grimaldi di Bari.