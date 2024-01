Il Messina è più concreto, non si arrende e muove la classifica. Buffa va via

Nonostante la prestazione non eccelsa in una trasferta complicata, su un campo ostico e due volte in svantaggio il gruppo biancoscudato reagisce

MESSINA – Per una squadra che lotta come il Messina per non retrocedere evitare le sconfitte su qualsiasi campo e in qualsiasi condizione è un prerequisito necessario. È quello che è successo all’Amerigo Liguori di Torre del Greco dove è andato in scena un importante scontro salvezza con la Turris che ha visto il Messina pareggiare 2 a 2. La partita non è stata certamente delle più brillanti per il Messina che si trovava di fronte anche un avversario inedito, visto che i campani avevano cambiato guida tecnica in settimana. Nonostante la sfortuna, i gol della Turris arrivano quasi per caso, di andare due volte in svantaggio i biancoscudati reagiscono e con due uomini simbolo, Rosafio ed Emmausso evitano la sconfitta.

Il 10 biancoscudato è sempre più croce e delizia del pubblico messinese perché con le sue prestazioni, buone o sottotono, dà il ritmo alla squadra. Sabato sera per lui settima rete e sempre più decisivo nel campionato del Messina. Come già a Picerno segna lui il gol che evita una sconfitta quasi sicuramente immeritata, le due trasferte sono infatti le uniche uscite in cui il Messina ha rimontato uno svantaggio iniziale e portato a casa punti. Manca ancora l’appuntamento con il primo ribaltone della stagione, con i biancoscudati che passano da una situazione di svantaggio alla vittoria nel corso della gara.

La partita di Torre del Greco è fondamentale in chiave salvezza sia perché si mantiene la distanza da una rivale diretta ma anche perché, lo stesso tecnico Giacomo Modica analizza, mette in chiaro che la classifica va mossa. “Noi dobbiamo cercare di vivere partita su partita – ha dichiarato il tecnico nel post partita – risultato su risultato e poi vediamo”, se i tre punti quando il Messina gioca un ottimo calcio devono essere la base di partenza, andare a strappare anche dei pareggi in situazioni disperate, o in cui non si riesce a incidere, una squadra che vuole salvarsi diventa fondamentale e necessario. Sembra di vedere tradotte in campo le parole di Fumagalli, quando disse che “la squadra ha bisogno di cazzimma”.

Rosafio: “Questa squadra non molla mai”

Si sblocca Marco Rosafio che torna al gol con il Messina dopo gli anni della Serie D. Primo centro stagionale per lui con la biancoscudata dopo il suo arrivo e il suo impiego sempre nell’undici titolare nelle ultime quattro partite. La sua rete arriva su un rimpallo e dice molto sia perché quando la squadra non gira al meglio c’è bisogno anche dell’uomo che la risolve da solo e anche per l’abbraccio collettivo che segue con l’attaccante che corre subito in panchina, seguito dai compagni, ad abbracciare il tecnico Giacomo Modica.

“È stata una partita bella intensa – dirà l’attaccante Rosafio nel post partita – meglio loro il primo tempo e meglio noi il secondo. Sono arrivato da poco tempo e di questa squadra ho notato la volontà di non mollare mai e di crederci sempre anche nei momenti in cui la partita va un po’ così. Sulla rete è ovvio che quando l’attaccante ha dello spazio prova a calciare, oggi mi è andata bene rispetto a settimana scorsa, avevo bisogno di sbloccarmi. Sulla partita stavamo giocando sotto ritmo, troppi tocchi e la palla non girava come in altre occasioni. Noi dobbiamo giocare con un palleggio veloce e al tempo stesso muoverci nello spazio attaccando palleggio veloce e muoversi nello spazio attaccando la profondità e fare tutto con velocità. Questa è la caratteristica della nostra squadra e se ci adagiamo diventiamo una squadra normale”.

Risoluzione contrattuale con Buffa

“L’Acr Messina comunica di avere risolto il contratto con il centrocampista Simone Buffa. La società augura a Simone le migliori fortune per il prosieguo della carriera” è il messaggio che si legge questa mattina sulla pagina Facebook della squadra. Il centrocampista palermitano classe 2001 era additato da tempo come uno dei possibili partenti, l’altro indiziato è Tropea. Buffa dopo essere stato a lungo infortunato era rientrato in gruppo allenandosi a parte, nelle ultime partite però non era mai stato convocato, così come Tropea che però al momento figura ancora nello staff organico. Per Buffa in campionato appena 8 presenze con poco più di 300 minuti in campo, due di queste da titolare con Crotone e Latina, nessun gol o assist nella sua parentesi biancoscoscudata. Presenza da titolare anche nella partita di Coppa Italia con il Catania l’unica volta in cui ha giocato tutti e 90 i minuti.

