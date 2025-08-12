Il Messina Futsal apre la stagione contro i campioni d’Italia della Meta Catania

Sabato 20 settembre in casa al PalaLaganà arriva l'esordio in Coppa Divisione, l'altra avversaria del triangolare è la Drago Acireale

MESSINA – Esordio stagionale di assoluto prestigio per il Messina Futsal, che affronterà sabato 20 settembre, sul parquet del “PalaLaganà”, i campioni d’Italia della Meta Catania nel triangolare d’apertura della Coppa Divisione. Sette giorni dopo, è in programma la partita in trasferta contro la Drago Acireale C5.

Il debutto nel campionato di serie A2 è fissato, invece, l’11 ottobre, quando Piccolo e compagni renderanno visita alla Blingink Soverato. Nel girone D, la compagine dello Stretto se la vedrà con nove agguerrite rivali: Città di Acri, Roma 3Z History, Eur Calcio a 5, Junior Domitia, Futsal Mazara, Gear Piazza Armerina, Marsala Futsal, Sicurlube Regalbuto e appunto Blingink Soverato. La regular season terminerà il 28 marzo 2026 (“giro di boa” il 13 dicembre).

La società peloritana si è assicurata, intanto, le prestazioni del laterale Luca Colavita. Classe 2001, è cresciuto nella Siac Messina, con la cui maglia ha maturato esperienze e collezionato presenze pure in ambito nazionale. La scorsa annata agonistica è stato tra i protagonisti della promozione dei biancoazzurri in C1, mettendo a segno 40 gol.