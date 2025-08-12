 Il Messina Futsal apre la stagione contro i campioni d’Italia della Meta Catania

Il Messina Futsal apre la stagione contro i campioni d’Italia della Meta Catania

Simone Milioti

Il Messina Futsal apre la stagione contro i campioni d’Italia della Meta Catania

Tag:

martedì 12 Agosto 2025 - 19:00

Sabato 20 settembre in casa al PalaLaganà arriva l'esordio in Coppa Divisione, l'altra avversaria del triangolare è la Drago Acireale

MESSINA – Esordio stagionale di assoluto prestigio per il Messina Futsal, che affronterà sabato 20 settembre, sul parquet del “PalaLaganà”, i campioni d’Italia della Meta Catania nel triangolare d’apertura della Coppa Divisione. Sette giorni dopo, è in programma la partita in trasferta contro la Drago Acireale C5.

Il debutto nel campionato di serie A2 è fissato, invece, l’11 ottobre, quando Piccolo e compagni renderanno visita alla Blingink Soverato. Nel girone D, la compagine dello Stretto se la vedrà con nove agguerrite rivali: Città di Acri, Roma 3Z History, Eur Calcio a 5, Junior Domitia, Futsal Mazara, Gear Piazza Armerina, Marsala Futsal, Sicurlube Regalbuto e appunto Blingink Soverato. La regular season terminerà il 28 marzo 2026 (“giro di boa” il 13 dicembre).

La società peloritana si è assicurata, intanto, le prestazioni del laterale Luca Colavita. Classe 2001, è cresciuto nella Siac Messina, con la cui maglia ha maturato esperienze e collezionato presenze pure in ambito nazionale. La scorsa annata agonistica è stato tra i protagonisti della promozione dei biancoazzurri in C1, mettendo a segno 40 gol.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Il ponte, il “Salva Contesse” e l’occasione (finora) persa del passante ferroviario di Messina
Messina. Violenza sessuale a Piazza Cairoli, la 15enne è stata ascoltata dalla polizia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED