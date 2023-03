Il Messina Futsal attende il Real Termini, nel mirino la terza vittoria di fila - Tempostretto

I giallorossi si presentano alla sfida contro l'ultima in classifica con Andrea Consolo e Morad Malouk squalificati

MESSINA – Il campionato nazionale di serie B di calcio a 5 sta per lanciare la volata finale. Quando mancano sei giornate al termine della stagione regolare del girone H, quattro squadre, racchiuse in altrettanti punti, sono in corsa per i tre preziosi “pass” che varranno la promozione diretta. Nel prossimo turno, in calendario domani pomeriggio (sabato 11 marzo, ndr), il Messina Futsal ospiterà, nella palestra di Montepiselli, il Real Termini.

La compagine giallorossa si presenterà all’appuntamento dopo due vittorie di fila, che le hanno permesso di ritornare ad occupare il terzo posto da sola, ma senza gli squalificati Andrea Consolo e Morad Malouk e l’acciaccato Daniele De Luca. Si tratta di pedine importanti nello scacchiere del tecnico Marcelo Mittelman, che ha lavorato, comunque, in settimana per trovare le giuste alternative. Fiumara e compagni si troveranno di fronte un avversario chiamato a conquistare un risultato positivo per continuare a sperare nella salvezza. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 17, i signori Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Pasquale Ramieri di Frosinone (cronometrista Marco Fallanca di Catania).

Programma e classifica

21ª giornata Serie B: Villaurea-Monreale 4-4; Mirto-Drago Acireale; Casali del Manco-Ecosistem Lamezia; Mascalucia C5-Arcobaleno Ispica; Messina Futsal-Real Termini. Riposano: Città di Palermo e Città di Acri.

Classifica girone H: Mascalucia e Città di Palermo 36; Messina Futsal 34; Ecosistem Lamezia 32; Drago Acireale 23; Casali del Manco e Villaurea 22; Mirto 21; Monreale 18; Città di Acri 16; Arcobaleno Ispica 15; Real Termini 10.

