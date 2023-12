Il Messina Futsal chiude l'anno con una sconfitta in casa - Tempostretto

Una batosta subita in casa dal Messina Futsal che cede alla capolista New Taranto per 14-3 in casa

MESSINA – Il Messina Futsal ha chiuso l’anno con una netta sconfitta (14-3) rimediata contro la capolista New Taranto, che si è imposta, sul parquet del “PalaLaganà”, nella 10ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Come è facile intuire dal risultato, vanno riconosciuti, intanto, i meriti degli imbattuti avversari, micidiali nello sfruttare quasi tutte le opportunità avute in fase offensiva, ma va aggiunta la prova sottotono dei ragazzi allenti da Salvatore Battiato. Il torneo è fermo adesso per le festività natalizie e riprenderà il 6 gennaio 2024, quando il Messina Futsal renderà visita alle Aquile Molfetta.

Ad inizio partita, esce per infortunio il capitano Giuseppe Coppolino, mentre il tiro da fuori di Emanuele Fichera centra il palo. I pugliesi segnano al 9’ due gol in circa 60 secondi. Marcio Garcia dimezza le distanze, tris di De Risi, poi Giuseppe Puglisi riporta in scia nel punteggio i giallorossi (2-3). Nel finale di tempo, gli ospiti vanno, però, altre tre volte a bersaglio, ipotecando – di fatto – già il successo. Garcia prova, in avvio di ripresa, ad arginare con la realizzazione del momentaneo 3-7 l’ondata della New Taranto, che impingua, invece, il bottino con altre 7 reti.

Risultati 10^ giornata serie A2 (girone D): Audace Monopoli-Dream Team Palo del Colle 2-2; Gear Piazza Armerina-Futsal Canicattì 6-9; Mascalucia C5-Aquile Molfetta 4-2; Messina Futsal-New Taranto; Sammichele-Bitonto Futsal 1-4; Ecosistem Lamezia-Città di Palermo 5-2.

Classifica: New Taranto 26; Futsal Canicattì 25; Mascalucia C5 19; Sammichele 18; Bitonto Futsal 17; Gear Piazza Armerina e Ecosistem Lamezia 13; Messina Futsal e Audace Monopoli 10; Dream Team Palo del Collo 9; Città di Palermo e Aquile Molfetta 5.

