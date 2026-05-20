Il ministro del turismo con Scurria: “Messina non può accontentarsi solo del crocerismo” VIDEO

“Deve diventare meta turistica e non solo città di passaggio”, Mazzi bacchetta le passate amministrazioni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il ministro del Turismo in visita oggi a Messina. Gianmarco Mazzi sostiene il candidato a sindaco del centrodestra, Marcello Scurria. “Quando sarai sindaco ti aiuterò per far diventare Messina meta turistica, destinazione vera e propria e non più solo città di passaggio. Ti auguro di essere eletto già il 25 maggio e sin dal giorno dopo ti aspetto al ministero a Roma per parlare di tutto quello che possiamo fare per Messina”, dichiara Mazzi.

“Messina non solo città di passaggio ma meta turistica”

E continua così il ministro: “Probabilmente le amministrazioni che si sono succedute nel passato non hanno fatto questo, cioè non hanno lavorato perché questa città diventi una meta. Quando pensi a Messina pensi ad una città in cui attraccare col traghetto per poi proseguire verso altre mete siciliane ma è sbagliato questo. Questa città ha delle caratteristiche, delle qualità tali per cui può aspirare a diventare una vera destinazione turistica. Anzi forse la prima della Sicilia proprio per la sua posizione”.

Accanto al ministro Mazzi e al candidato Scurria la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata.

“Messina non può più accontentarsi solo del crocerismo”

“Messina non può più accontentarsi solo del crocerismo. Deve entrare in tutti i circuiti turistici come altre città siciliane, vedi Palermo, Agrigento e Siracusa. Bisogna lavorare sulle infrastrutture e attrarre grandi investitori”, aggiunge Scurria. E continua: “Noi possiamo dire tutto quello che volgiamo, che Messina deve diventare turistica ma senza la infrastrutturazione questo non avverrà. Messina come tutto il sud Italia è area Zes e da qui dobbiamo partire. I grandi investitori altrimenti non avrebbero interesse a venire a Messina. In passato non è stato fatto nulla tranne accontentarci del turismo dei croceristi, per carità importantissimo, ma è solo un turismo di poche ore”, conclude il candidato del centrodestra.

“Vogliamo che i lidi di Messina lavorino tutto l’anno”

Il lido Mun, a Fiumara Guardia, come luogo per l’incontro non è stata una scelta casuale. “Vogliamo che i lidi lavorino tutti l’anno e non solo nel periodo estivo. Risorse come il sole e il vento ci consentono di farlo, per un turista tedesco tutto questo è oro. Noi vogliamo sfruttare queste potenzialità tutti i mesi dell’anno, dobbiamo lavorare per elaborare dei pacchetti low cost, anche con le piattaforme come Airbnb e Booking, per attrarre turisti anche durante l’inverno. Con l’assessora designata Carlotta Previti stiamo lavorando per intercettare questo tipo di finanziamento”, aggiunge Siracusano con riferimento al progetto dell’elioterapia.

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