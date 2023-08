Il Messina Futsal ingaggia Mendez: "Arrivo con entusiasmo e motivazione" - Tempostretto

Dopo Garcia i giallorossi ingaggiano un altro argentino, Lautaro Mendez. Iniziata la preparazione sabato un primo test in allenamento congiunto a Reggio Calabria

MESSINA – Il Messina Futsal completa la coppia argentina per il campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo essersi assicurato le prestazioni dell’universale Marcio Garcia, ha concesso il bis sudamericano con l’ingaggio del pivot Lautaro Mendez (classe ‘94), conosciuto con il soprannome di “El Flaco”. Mendez è un giocatore che abbina forza fisica, con il suo 1,88 di altezza, e qualità grazie, soprattutto, ad un “educato” piede sinistro.

“Sono arrivato a Messina con entusiasmo e molto motivato – queste le prime parole di Mendez – il futsal italiano mi piace e si adatta alle mie caratteristiche tecniche. Sono curioso di conoscere quello del girone Sud. Intendo ricambiare la fiducia che la società ha riposto in me”. Il tuo legame con la Sicilia va oltre lo sport. “La mia bisnonna, dalla parte di mia madre, era originaria di Grotte, in provincia di Agrigento, e essere qui adesso lo vedo un po’ come un segno del destino”.

La carriera di Mendez

Cresciuto nell’Independiente, con il quale ha debuttato in Primera Division ad appena 17 anni, è passato nel 2014 dal Boca Juniors, club con cui ha disputato anche la Copa Libertadores e ottenuto la convocazione nella nazionale U20 Albiceleste. Nel 2018 il trasferimento all’Hebraica e poi al Secla e al Gimnasia y Esgrima La Plata. In seguito, l’approdo in Italia per vestire le maglie del Prato C5 in A2 e in prestito dell’Atesina (B), realizzando complessivamente 30 gol.

Primi impegni del Messina Futsal

La squadra giallorossa ha iniziato, intanto, la preparazione nella palestra di Montepiselli agli ordini del mister Salvatore Battiato e del preparatore atletico Giovanni Morabito. Sabato pomeriggio 2 settembre è in programma l’allenamento congiunto con la Polisportiva Futura, formazione di A2 Elite, al “Palattinà” di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria.

Articoli correlati