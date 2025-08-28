 Il Messina Futsal inizia la preparazione a Montalbano Elicona

Il Messina Futsal inizia la preparazione a Montalbano Elicona

Simone Milioti

Il Messina Futsal inizia la preparazione a Montalbano Elicona

Tag:

giovedì 28 Agosto 2025 - 16:39

Un raduno di tre giorni per iniziare al meglio la stagione che vedrà i giallorossi impegnati il 20 settembre nella Coppa Divisione prima dell'esordio nel campionato di A2

Sta per scattare la preparazione del Messina Futsal, che disputerà il campionato di serie A2 di calcio a 5. La formazione giallorossa si radunerà venerdì a Montalbano Elicona, dove rimarrà fino a domenica. Da lunedì gli allenamenti saranno, invece, nella consueta sede, il “PalaLaganà” di Montepiselli. L’esordio ufficiale è in programma sabato 20 settembre, quando Piccolo e compagni avranno l’onore di ospitare i campioni d’Italia della Meta Catania nel triangolare d’apertura della Coppa Divisione. Sette giorni dopo la partita in trasferta contro la Drago Acireale C5, mentre la regular season inizierà l’11 ottobre con la sfida sul campo della Blingink Soverato.

“La società ringrazia il comune e l’Amministrazione di Montalbano Elicona, borgo dei borghi 2015, per la graditissima ospitalità che l’intera squadra e lo staff tecnico-dirigenziale riceveranno nel weekend – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – L’occasione sarà propizia per visitare e ammirare dal vivo le bellezze storiche e naturali del centro nebroideo, fiore all’occhiello dell’intera provincia”.

Sarà il via della stagione. “Tutto è pronto. Il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto ha allestito un organico valido e competitivo. L’ultimo arrivato il portiere Dovara rappresenta un innesto di grande spessore. Sono fiducioso, il girone è entusiasmante. Ci attendono gare contro avversarie blasonate, ma ritengo – conclude Caratozzolo – che ci divertiremo quest’anno sia noi che, soprattutto, i tifosi del Messina Futsal”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
S. Teresa. “Test” Fedez superato, ora si punta ai grandi eventi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED