Il Messina Futsal inizia la preparazione a Montalbano Elicona

Un raduno di tre giorni per iniziare al meglio la stagione che vedrà i giallorossi impegnati il 20 settembre nella Coppa Divisione prima dell'esordio nel campionato di A2

Sta per scattare la preparazione del Messina Futsal, che disputerà il campionato di serie A2 di calcio a 5. La formazione giallorossa si radunerà venerdì a Montalbano Elicona, dove rimarrà fino a domenica. Da lunedì gli allenamenti saranno, invece, nella consueta sede, il “PalaLaganà” di Montepiselli. L’esordio ufficiale è in programma sabato 20 settembre, quando Piccolo e compagni avranno l’onore di ospitare i campioni d’Italia della Meta Catania nel triangolare d’apertura della Coppa Divisione. Sette giorni dopo la partita in trasferta contro la Drago Acireale C5, mentre la regular season inizierà l’11 ottobre con la sfida sul campo della Blingink Soverato.

“La società ringrazia il comune e l’Amministrazione di Montalbano Elicona, borgo dei borghi 2015, per la graditissima ospitalità che l’intera squadra e lo staff tecnico-dirigenziale riceveranno nel weekend – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – L’occasione sarà propizia per visitare e ammirare dal vivo le bellezze storiche e naturali del centro nebroideo, fiore all’occhiello dell’intera provincia”.

Sarà il via della stagione. “Tutto è pronto. Il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto ha allestito un organico valido e competitivo. L’ultimo arrivato il portiere Dovara rappresenta un innesto di grande spessore. Sono fiducioso, il girone è entusiasmante. Ci attendono gare contro avversarie blasonate, ma ritengo – conclude Caratozzolo – che ci divertiremo quest’anno sia noi che, soprattutto, i tifosi del Messina Futsal”.