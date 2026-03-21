Il Messina Futsal sfida il Formia nella semifinale di Final Four

Appuntamento storico per i peloritani in Coppa Italia di calcio a 5, la sfida in diretta su Sky Sport e sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5

Appuntamento storico e di grande prestigio per il Messina Futsal, che affronterà questa sera (sabato 21 marzo, ndr) il Formia, al “PalaTriccoli” di Jesi, nella semifinale della Final Four di Coppa Italia di Serie A2 di calcio a 5. Nel pomeriggio, si giocherà Orange Futsal Asti-Russi. Le vincenti si sfideranno poi domenica 22 nell’atto conclusivo della manifestazione, che metterà in palio l’ambito trofeo nazionale.

La squadra giallorossa si è qualificata alla kermesse Tricolore classificandosi prima nell’andata del girone D, per poi battere, nelle partite ad eliminazione diretta, Marsala 2012 e Mazara 2020. In settimana, i peloritani si sono allenati con grande impegno agli ordini del tecnico Giuseppe Fiorenza, recuperando energie sia fisiche che mentali. Unico assente contro i laziali sarà lo squalificato argentino Franco Flores. Gli incontri verranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Piccolo: “Una ciliegina sulla torta per noi”

“Partecipare alla Final Four rappresenta per noi la classica ciliegina sulla torta, che impreziosisce quanto di buono fatto in questa stagione – dichiara, alla vigilia, il capitano Nanni Piccolo -. Sarà stimolante confrontarci con le altre capoliste dell’A2. Scenderemo in campo con la grinta e l’unione di intenti che ci hanno contraddistinto durante l’intero campionato. Il sorteggio ha voluto che incontrassimo il Formia, compagine fuori categoria. Un motivo in più per dimostrare di essere all’altezza e goderci il momento”.

Programma Final Four A2 di Jesi

Sabato 21 marzo

Ore 17 prima semifinale Orange Futsal Asti vs Russi

Ore 20 seconda semifinale Messina Futsal vs Formia Futsal

Domenica 22 marzo ore 20 la finale