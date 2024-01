Il Messina Futsal torna in campo e cerca punti in trasferta a Molfetta

Nel giorno dell'Epifania giallorossi di mister Battiato riprendono il campionato dopo la pausa natalizia contro l'ultima in classifica

MESSINA – Terminata la pausa natalizia, il Messina Futsal tornerà in campo domani (sabato 6 gennaio, ndr), nel giorno dell’Epifania, per affrontare in trasferta le Aquile Molfetta nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Leggendo la classifica, si tratta di un’importante sfida in chiave salvezza, nella quale i giallorossi intendono fare punti per aprire nel migliore dei modi il 2024 e, soprattutto, tenere a distanza i pugliesi, che hanno rivoluzionato l’organico a dicembre, inserendo tanti nuovi giocatori.

Il tecnico peloritano Salvatore Battiato ritrova il portiere Federico Venuto, mentre non saranno a disposizione gli infortunati Nanni Piccolo e Andrea Consolo. Fichera e compagni si sono allenati con grande impegno per mettersi presto alle spalle il periodo negativo e la sfortuna, che si è materializzata, a fine anno, in diversi stop forzati. Il match del “PalaPoli” di Molfetta, che inizierà alle ore 16, verrà arbitrato dai signori Domenico Saccà di Reggio Calabria e Salvatore Freccia di Catanzaro (cronometrista Antonio Ciniero di Brindisi).

Programma partite 11^ giornata serie A2 (girone D): Aquile Molfetta-Messina Futsal; Futsal Canicattì-Sammichele; Bitonto-Ecosistem Lamezia; Città di Palermo-Audace Cerignola; Dream Team Palo del Colle-Mascalucia C5; New Taranto-Gear Piazza Armerina.

Classifica: New Taranto 26; Futsal Canicattì 25; Mascalucia C5 19; Sammichele 18; Bitonto 17; Gear Piazza Armerina e Ecosistem Lamezia 13; Messina Futsal e Audace Monopoli 10; Dream Team Palo del Colle 9; Città di Palermo e Aquile Molfetta 5.

Articoli correlati