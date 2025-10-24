Il Messina Futsal torna in casa al PalaLaganà aspettando la Junior Domitia

Nella terza giornata di campionato in serie A2 i giallorossi giocano per la seconda volta consecutiva in casa. Calcio d'inizio sabato alle ore 15

MESSINA – Secondo impegno casalingo consecutivo per il Messina Futsal, che ospiterà domani (sabato 25 ottobre, ndr) la Junior Domitia al “PalaLaganà” di Montepiselli, nella gara valida per la 3ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi, che hanno vinto all’esordio sul campo della Blingink Soverato e poi perso, davanti ai propri sostenitori, contro la Roma 3Z History, affronteranno una compagine che ha fatto, invece, bottino pieno nei due precedenti match in calendario. La sfida, che inizierà alle ore 15, verrà arbitrato dai signori Francesco Salmoiraghi di Bologna e Lucy Molinaro di Lamezia Terme (cronometrista Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta).

“Sarà un test probante contro un avversario forte ed esperto – dichiara il direttore generale dei peloritani Alessandro De Domenico -. Quest’anno il torneo è più che mai equilibrato e l’essere composto da sole dieci squadre impone costanza nei risultati. Noi abbiamo le qualità per fare bene contro tutti, ma dobbiamo tenere sempre altra la concentrazione e finalizzare il maggior numero possibile di occasioni, soprattutto nelle fasi decisive delle partite”. Il tecnico Giuseppe Fiorenza avrà a disposizione l’intero organico e potrà, quindi, fare le scelte e le rotazioni che riterrà più opportune.

Giovanile. Sempre sul parquet del “PalaLaganà”, si disputerà domenica 26 (ore 11.00) l’incontro Messina Futsal-Città di Melilli Under 19. I ragazzi allenati da Sergio Carnazza proveranno a riscattare la sconfitta rimediata ad Adrano.

Programma 3ª giornata Serie A2 (girone D): Messina Futsal-Junior Domitia; Mazara-Eur; Roma 3Z History-Marsala; Blingink Soverato-Futsal Regalbuto; Gear Piazza Armerina-Città di Acri.