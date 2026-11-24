Completata anche la nuova pavimentazione intorno al lago grande

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Completata la pista ciclopedonale che congiunge i due villaggi di Ganzirri e Torre Faro. Il percorso ibrido, rosso per le bici e grigio per i pedoni, parte dalla via Consolare Pompea e raggiunge il lago grande. A protezione dei ciclisti e dei pedoni sono stati aggiunti degli archetti parapedonali lungo tutto il marciapiede.

Sull’asfalto il percorso rosso è già saltato

Nella deviazione fra la via Consolare Pompea e il lago grande, però, c’è un collegamento fra un marciapiede e l’altro in cui la pista è già in pessime condizioni. Il percorso di colore rosso è in parte saltato e può rappresentare un pericolo per i ciclisti che la utilizzano.

Completata anche la nuova pavimentazione intorno al lago grande

I lavori si sono conclusi anche intorno al lago di Ganzirri. Il percorso di colore rosso sul lungolago è stato ultimato ed è protetto dalla staccionata di legno. Mentre nella parte che è rimasta marciapiede sono stati posizionati gli archetti parapedonali bianchi, gli stessi utilizzati in via Consolare Pompea.

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