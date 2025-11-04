Il Messina lancia lo store online, ma servono novità anche per il gruppo

La sconfitta subita contro la Nissa ha certificato il miracolo sportivo di coach Romano con una squadra "contata" e bisognosa di rinforzi

MESSINA – La sconfitta subita contro la Nissa ha fatto tornare coi piedi a terra chi magari si era illuso che con questo gruppo era possibile vivere un campionato tranquillo. Al di là di quanto fatto da un gruppo straordinario di persone, tecnico e ds in primis e a seguire i calciatori, resta pur sempre un gruppo costruito in poco meno di una settimana e senza una preparazione atletica adeguata. L’aver annullato i quattordici punti di penalizzazione e l’aver trovato dei nuovi acquirenti che fanno ben sperare per il futuro da soli purtroppo non bastano a cancellare quei peccati originali.

La formazione scesa in campo domenica al “Tomaselli” di Caltanissetta fotografa un Messina che conta pienamente su una decina di uomini. Sempre titolari e mai tolti dal campo Sorrentino, Orlando, Garufi, De Caro e Trasciani, quest’ultimo ne ha saltata solo una per squalifica. Presenze i in tutte e dieci le partite di campionato per Touré e Maisano, a nove Roseti, Aprile e Zucco, a otto Tesija e Fravola. Questi sono gli uomini contati su cui fa pieno affidamento mister Romano, sono anche quelli con più minutaggio.

Come però si sapeva ad inizio anno, cominciando senza preparazione atletica adeguata, questa squadra e questi uomini dovranno tirare il fiato prima o poi e questo potrebbe vanificare l’ottimo ruolino di marcia avuto sin qui: quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Il dato casa e trasferta è in pari con otto punti ottenuti al “Franco Scoglio” e otto lontano dalle mura amiche.

Per proseguire la stagione senza dover ricorrere sempre a giocate miracolose e soprattutto per concretizzare le manovre offensive serve certamente un terminale d’attacco adeguato al ruolo, Touré capocannoniere rende meglio sulla fascia perché è quel tipo di giocatore. Serve in prospettiva anche qualche rinforzo a centrocampo dove quando calano i ritmi il Messina gira meno. La difesa, considerata la squalifica di Trasciani e prima l’infortunio di Bosia, sembra comunque un reparto consolidato anche se Sorrentino nel gol subito contro la Nissa ha qualche responsabilità.

Annunciato lo store online

A livello societario va ricordato che si è ancora nel limbo, l’esercizio provvisorio che era stato prolungato al 10 novembre vede la cogestione della curatrice Maria Di Renzo affiancata dai nuovi proprietari Justin Davis e Morris Pagniello. Probabile che l’impasse sul mercato sia figlio in parte anche di questa situazione.

Di contro, ma forse in questo momento serve meno, viaggia spedita l’immagine del nuovo Messina che, dopo aver annunciato la sponsorizzazione tecnica di Adidas e quella come sponsor di maglia di Visit Bahran, continua a regalare leggende del passato per l’evento dell’1 dicembre (ultimi annunciati Alessandro Budel, Alessandro Parisi e Alessio Cerci). Da ieri pomeriggio poi l’annuncio dello store onilne: il sito acrmessina.store al momento non è raggiungibile, ma è una grande novità dopo anni di richieste da tutti i messinesi sparsi oltre lo Stretto e per una società che ad oggi ha davvero intenzione di crescere a 360°.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina