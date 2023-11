Il Messina ospita la corazzata Benevento, aperta la prevendita - Tempostretto

Il Benevento, retrocesso dalla Serie B, sfiderà il Messina domenica alle ore 18:30. I campani non perdono da 10 partite, era il 3 settembre

MESSINA – Torna in casa il Messina che domenica 5 novembre aspetta il Benevento. La sfida tra le due squadre giallorosse è fissata alle ore 18:30. Gli uomini di mister Modica ci arrivano dopo la sanguinosa sconfitta di Taranto, al contrario il Benevento in stagione ne ha persa soltanto una e questa unica sconfitta in campionato risale alla gara di esordio del 3 settembre contro la Turris in trasferta. Dopo la formazione di mister Andreoletti ha sempre fatto punti collezionando 10 risultati utili consecutivi: 6 vittorie a 4 pareggi.

Il Messina arriva a questa sfida dopo un turno infrasettimanale che l’ha vista nuovamente in multa, stavolta 200€ ad entrambe le squadre per aver tardato l’inizio della sfida uscendo 4 minuti in ritardo dagli spogliatoi, ma soprattutto autrice di una prestazione deludente. Sono già diverse volte che capita una prestazione sottotono magari a seguito di una buona prova rendendo questa squadra apparentemente discontinua.

L’avversario Benevento e i precedenti

Il Benevento viaggia in seconda posizione con 22 punti in classifica alla pari con l’Avellino. Gli ultimi precedenti tra i professionisti tra beneventani e peloritani risalgono alle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 quando entrambe le formazioni giocavano in Serie C. Per i campani poi ci sono state serie superiori, fino ai campionati di Serie A, mentre il Messina ha atteso nel purgatorio della Serie D per diversi anni.

Nella stagione 2014/2015 furono due pareggi per 1-1 sia all’andata che al ritorno. Nel 2015/2016 invece un pari 0-0 a Benevento e al ritorno il Messina subì una sconfitta per 0-5 al Franco Scoglio, questo è l’ultimo precedente tra le due formazioni.

La formazione di Andreoletti, che è quella che vale di più tra tutte quelle del girone C, oltre 10 milioni il valore della rosa su Trasnfermarkt, nell’ultima sfida giocata lunedì scorso è stata schierata con il 3-4-2-1: Paleari tra i pali, Berra, Capellini e Pastina a comporre il tridente difensivo. Talia e Karic in mediana con Improta e Masciangelo sulle fasce. Davanti Ferrante supportato da Bolsius e Agazzi trequartisti.

Prevendita aperta

Agli abbonati verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 16:30. Dalle ore 17, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 4 novembre 2023 alle ore 19.

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia).

Curva Sud

• Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• Donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

