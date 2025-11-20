Il Messina ospita la vicecapolista Savoia e ritrova l’ex Reis Daquinto

Domenica i biancoscudati fronteggiano il miglior attacco del girone I, i campani sono reduci dalla sconfitta a sorpresa a Ragusa

MESSINA – Domenica al “Franco Scoglio” l’Acr Messina attende il Savoia 1908 per la tredicesima giornata del campionato di Serie D. Altro impegno “sottosopra” per i biancoscudati nel girone I, infatti non è tanto un testacoda tra la vicecapolista con 22 punti e l’ultima in classifica a 6, è un impegno sottosopra perché ribaltando quanto dice la classifica il Messina sul campo ha ottenuto 20 punti e i campani in pratica sarebbero una diretta concorrente della formazione di mister Romano per la lotta playoff.

L’ex Reis Daquinto

Nella sfida di domenica il Messina incontra anche il suo recentissimo passato che poi rappresenta anche il suo problema più grosso attuale: il terminale offensivo mancante. Matheus Reis Daquinto che ha iniziato il campionato con i biancoscudati, due partite da titolare prima del presunto infortunio e il passaggio al Savoia, nonostante gli 0 gol segnati con la squadra dello Stretto aveva fatto vedere movenze e capacità di interpretare quel ruolo che al momento manca terribilmente in attacco al Messina. L’italo-brasiliano non è stato molto impiegato in quel di Torre Annunziata, poco meno di duecento minuti in quasi sette presenze e ancora non ha marcato reti. La speranza è che non si sblocchi proprio contro la sua ultima ex squadra.

L’avversario Savoia 1908

Il Savoia di mister Raimondo Catalano come detto è seconda in classifica a 22 punti. Un buon ruolino di marcia con sei vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte arrivate lontano dalle mura amiche, all'”Alfredo Giraud” i campani sono ancora imbattuti. Nell’ultima sfida è arrivata la sconfitta un po’ sorprendente sul campo del Ragusa per 3-2, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. Un campionato che era iniziato con sette risultati utili consecutivi prima della caduta in quel di Caltanissetta contro la Nissa, sono seguite appunto le tre vittorie, tra cui il roboante 2-6 in casa della Gelbison, e poi la caduta a Ragusa.

Sono il miglior attacco del campionato, al pari della Nuova Igea Virtus, con 22 reti segnate. Subite dieci come il Messina, in casa hanno raccolto la maggior parte dei punti 14 e 8 poco più della metà sono arrivati da impegni esterni. Gli uomini di mister Catalano si schierano con il 3-4-1-2 da inizio stagione. Un undici titolare consolidato ma che sarà cambiato per la squalifica del braccetto di sinistra Caballero Checa, il difensore spagnolo è stato squalificato, due giornate, per aver colpito con una gomitata al volto un avversario nell’ultima sfida giocata.