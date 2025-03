Il Messina pareggia una partita folle, Luciani scatenato segna una tripletta

Biancoscudati in vantaggio, la Cavese la ribalta con tre gol in sei minuti. Luciani diventa capocannoniere del Messina ed evita la quarta sconfitta di fila

CAVA DE’ TIRRENI – Al Messina serviva vincere ma visto come si era evoluta la partita il pari contro la Cavese nel turno infrasettimanale va benissimo. La partita inizia bene per il Messina che crea tanto e subisce poco, sembra la solita partita stregata ma poi arriva la rete di Luciani, la reazione veemente dei campani nella ripresa fa sprofondare il Messina sotto 3-1, ma uno scatenato Luciani la pareggia con due reti in tre minuti. Settima rete in campionato per Pierluca Luciani che, dopo l’addio di Anatriello sette anche per lui al momento dell’addio, diventa il capocannoniere del Messina e torna al gol dalla partita col Latina dello scorso 1 febbraio. I suoi gol sono propiziati dagli assist di Lia, il quarto per l’esterno siciliano il migliore dei suoi in questa speciale classifica, il secondo è propiziato da una conclusione di De Sena e il terzo arriva su assist di Garofalo.

Nella 31ª giornata al “Simonetta Lamberti” cade una pioggia battente mister Banchieri ha scelte obbligate in difesa con a sinistra Haveri al posto dello squalificato Dumbravanu e Ingrosso ancora fermo ai box. A centrocampo a sorpresa Buchel inizia dalla panchina con Pedicillo che torna titolare dalla sfida col Crotone, è la prima volta col nuovo tecnico. In avanti coppia formata da Luciani e De Sena con Costantino che parte in panchina. La classifica del girone C vede la Casertana perdere in casa del Team Altamura e il Messina guadagna un punto salendo a quota 13 e a meno sei dai campani rendendo ancora possibile il playout. Ammonito quasi subito Marco Crimi che era tra i diffidati, insieme a Buchel e Banchieri, e quindi il peloritano salterà la sfida contro il Catania.

Primo tempo

Prima chance al 4’ per il Messina, Petrucci imbuca per Luciani che tenta la conclusione forte sul primo palo Boffelli con un riflesso alta oltre la traversa e concede angolo. In questa fase più volte il Messina arriva in area avversaria, mentre la Cavese appare un po’ passiva in campo. Al 18’ resta a terra Gyamfi nella sua area, il Messina deve operare il primo cambio mandando in campo Lia. Ancora Messina pericoloso al 24’, Haveri affonda bene a sinistra serve Petrucci al limite dell’area piccola prova in allungo a correggere il suggerimento del compagno ma non trova lo specchio. La terza occasione è quella buona per il Messina, al 29’ cross di Lia da destra svetta al limite dell’area piccola Luciani che di testa batte Boffelli per il meritato vantaggio ospite. Appena due minuti non si è ancora ripresa la Cavese che rischia ancora sul lato sinistro, Garofalo entra in area e defilato prova un tiro cross che non crea pericoli ma spaventa ancora i campani. La reazione della Cavese si concretizza al 34’ con il primo angolo conquistato nella partita, poco dopo ancora pericolosi i campani che trovano la conclusione di Pezzella che termina alta. Nell’ultimo quarto d’ora si ribaltano i ruoli con i padroni di casa che provano a creare più gioco e il Messina che li attende nella propria metà campo. Al 45’ tre contro due del Messina, Luciani prova a servire Pedicillo al centro Peretti si mette in mezzo, la sfera torna a Luciani che prova la conclusione personale ignorando De Sena e l’occasione sfuma sul fondo. Concessi quattro minuti aggiuntivi al termine della prima frazione, unica azione da segnalare la punizione dal limite conquistata da Luciani dal limite dell’area. Da posizione centrale prende la mira De Sena che c’entra in pieno la barriera.

Secondo tempo

Mister Maiuri opera un cambio nell’intervallo, fuori l’esterno Vitale e dentro l’attaccante Fella, con la sua squadra che quindi diventa più offensiva. La Cavese si rende pericolosa subito al 47’ guadagnandosi un angolo, proprio sulla battuta il pallone calciato in area viene calciato da Peretti, va a contrasto Luciani in modo falloso e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto va Chiricò sbaglia la battuta, ma il pallone respinto da Meli resta pericolosamente davanti alla linea arrivano insieme Chiricò e Gelli e la sfera gonfia la rete con l’attaccante dei campani che esulta. Il Messina non si è ancora ripreso che Fella lo punisce con una conclusione da fuori area che Meli non respinge e in poco meno di due minuti la Cavese ribalta la gara. La reazione del Messina arriva ma non cambia il punteggio, Haveri sfonda a sinistra il suo cross per Petrucci è girato di prima verso la porta ma non c’entra lo specchio. Cambia Banchieri e manda in campo Dell’Aquila al posto di Crimi, al 57’ il colpo di testa di De Sena trova attento tra i pali Boffelli. Si va dall’altra parte e Sannipoli su cross di Marchisano di testa trafigge ancora Meli. Sembra finita ma si riapre subito, Dell’Aquila in transizione scarica a De Sena che calcia, respinge corto Boffelli e Luciani da rapace d’area di rigore insacca. Prosegue il momento folle in campo con Garofalo che affonda e serve in verticale Luciani, ottimo movimento del centravanti che in mezzo a due difensori e col portiere in uscita la tocca appena e la manda lentamente in porta a fil di palo. Nei minuti finali ci prova con più insistenza la formazione di casa, ma oltre a qualche mischia in area crea poco. Il Messina fa entrare Buchel e Costantino per Petrucci e De Sena e nonostante non abbia terminato i cambi non può più farne per aver esaurito gli slot. Assedio alla porta dei biancoscudati nei minuti finali, ma non sfonda la Cavese. Come nel primo tempo nuovamente quattro minuti di recupero assegnati, nel primo dei quattro Dell’Aquila affonda a destra e mette dietro per Luciani, la sua conclusione da dentro l’area è murata dalla difesa. Nei restanti minuti non accade più nulla e la sfida termina tre a tre.

Cavese – Acr Messina 3-3

Cavese (3-5-2): Boffelli; Loreto, Saio, Peretti; Rizzo (dal 86’ Diarrasouba), Vitale (dal 46’ Fella), Sannipoli, Pezzella, Marchisano (dal 65’ Rossi); Chiricò (dal 71’ Verde), Sorrentino (dal 65’ Vigliotti).

In panchina: Lamberti, Di Somma, Konate, Evangelisti, Marranzino, Citarella, Barone.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Acr Messina (4-3-1-2): Meli; Gyamfi (dal 20’ Lia), Gelli, Marino, Haveri; Garofalo, Petrucci (dal 73’ Buchel), Crimi (dal 56’ Dell’Aquila); Pedicillo; Luciani, De Sena (dal 73’ Costantino).

In panchina: Curtosi, Tordini, Vicario, Anzelmo, Morichelli.

Allenatore: Simone Banchieri.

Marcatori: Luciani 29’, 58’ e 61’ (M), Chiricò 49’ (C), Fella 51’ (C), Sannipoli 57’ (C).

Ammoniti: Crimi 5’ (M), Marino 17’ (M), Vitale25’ (C), Sannipoli 44’ (C), Luciani 55’ (M), Fella 72’ (C), Vigliotti 77’ (C).

Calci d’angolo: 3-1. Recupero: 4’ + 4’.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Federico Fratello di Latina & Simone Pistarelli di Fermo.

Quarto ufficiale: Gabriele Sciolti di Lecce.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina