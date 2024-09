Il Messina respira a Latina, primo gol e primo punto in trasferta

Due reti e due legni al Domenico Francioni tra le due squadre che si dividono tutto anche i punti in palio

LATINA – Un buon Messina non sfigura a Latina in una partita che nella prima mezz’ora è stata avara di emozioni. Poi il lampo con la rete, la prima in trasferta, di Pedicillo, per lui anche la prima tra i professionisti, quasi subito pareggiata da Capanni che ringrazia Curtosi per l’insicurezza tra i pali. Le due squadre si equivarranno da lì in poi, palo di Salvo replicato successivamente dal legno di Bocic, con il Messina che grazie all’1-1 finale conquisterà il primo punto in trasferta della propria stagione.

Un po’ di rammarico resterà comunque perché i biancoscudati per la seconda volta consecutiva in stagione dopo essere passati in vantaggio, cosa che era mancata nelle prime quattro partite, vengono ripresi lasciando dei punti. Altro di cui rammaricarsi per il Messina al “Domenico Francioni” e la mancata espulsione di Crecco che scalcia, non è chiaro se volontariamente, Salvo a terra facendogli uscire sangue e costringendolo a lasciare il campo, arbitro e assistente lo sanzioneranno con un giallo. La classifica del girone C vede il Messina salire a quota sei punti, un punto di media a partita un po’ poco ma la situazione vede la formazione siciliana in dodicesima posizione, alle sue spalle che deve ancora giocare in questo turno e potrebbe superarla in graduatoria la Juventus Next Gen che ospiterà il Picerno prossimo avversario del Messina, altro piccolo vantaggio l’avere un giorno di riposo in più.

Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Christian Argurio inizia la partita. Cambia modulo mister Modica e si schiera con un 3-5-2. A riposo inizialmente Lia, Anatriello e Garofalo che fin qui erano sempre partiti titolari. L’unico ad essere stato sempre schierato dal mister siciliano è Leonardo Pedicillo, sei partite da titolare in campionato in sei giornate. Esordio dal primo minuto per Martino Cominetti, che forma una coppia inedita in avanti con Petrungaro che agisce da seconda punta. Per l’allenatore dei laziali Pasquale Padalino stesso modulo, 4-3-1-2 e solo due cambi rispetto alla formazione vincente ad Avellino: Ercolano terzino destro e Ndoj in mezzo al campo.

Primo tempo

Fase di studio iniziale tra le due squadre che non concedono occasioni all’avversaria. Sembra più attento e cattivo il Messina in difesa con i tre difensori che a turno si staccano per bloccare la potenziale occasione locale sul nascere. Biancoscudati che provano degli scambi veloci sulle fasce per creare la superiorità numerica, intorno al 9′ Frisenna salta la linea del centrocampo nerazzurro e prova a servire Cominetti che però è chiuso dai difensori locali. Al 12′ brivido per il Messina, su sviluppi di calcio d’angolo la palla vagante arriva a Capanni che tutto solo scarica violentemente in porta, l’arbitro però aveva fermato il gioco per un fallo in attacco del Latina. Si vede anche il Messina in avanti due volte sul fondo a destra con Salvo, prima, e Frisenna, poi, che non riescono a servire i compagni a centro area.

Continua a non decollare la partita, al 27′ ancora uno spunto di Frisenna che salta il primo marcatore e prova ad avvicinarsi al limite dell’area, messo giù guadagna punizione per il Messina. Da quasi trenta metri sul pallone ci sono Frisenna, Ortisi e Petrucci, ma si inventano uno schema che non porta a nulla. Sul prosieguo dell’azione il Messina passa in vantaggio quando manca poco alla mezz’ora: Cominetti riceve in area e tenta il tiro cross, Petrungaro la stoppa in buona posizione per Frisenna che arriva a rimorchio per concludere, murato dalla difesa il pallone resta in area piccola e Pedicillo è più lesto di tutti a scaricare in porta. Reazione del Latina che si porta nell’area del Messina con Capanni che prova la conclusione al volo che termina abbondantemente fuori bersaglio.

Attenta la difesa del Messina al 33′ che manda Mastroianni in fuorigioco, l’attaccante del Latina aveva concluso in porta trovando la risposta di Curtosi ma il gioco era fermo. Al 35′ pareggiano i padroni di casa: tiro da fuori area di Riccardi, insicuro stavolta il giovane portiere del Messina che non blocca la conclusione centrale, lesto è Capanni che entra in possesso del pallone e segna a porta praticamente vuota. Doccia fredda per il Messina che prova a rimettersi immediatamente avanti, Ortisi prova a sfondare a sinistra, entra in area e viene contrastato da Ndoj, cade a terra il siciliano ma l’arbitro lascia correre. Ancora da quella parte è Petrungaro che prova l’affondo, messo giù da Ercolano al limite dell’area, arriva anche la prima ammonizione della gara. Altro schema con Petrucci che serve Ortisi al limite dell’area che conclude di prima intenzione alto sopra la traversa. Al 42′ presa in contro tempo la difesa del Messina, Di Livio salta il centrocampo e allarga a Capanni che non si avvede dei due compagni completamente liberi dall’altro lato. Conclude da fuori area l’autore del primo gol del Latina e Curtosi respinge coi piedi. Concessi due minuti di recupero aggiuntivi in cui il punteggio non cambia.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi ventidue in campo. Al 48′ Pedicillo scarica in porta ma il gioco era abbondantemente fermo da qualche secondo per un fuorigioco segnalato. Il Messina ha comunque iniziato bene la ripresa facendosi vedere già più volte in zona offensiva. Il buon avvio si concretizza con al 50′ il palo colpito da Salvo su corner battuto da Petrucci. La sfera resta in area piccola, Petrungaro prova in tuffo di testa a spingerla in porta ma la difesa spazza via e c’era fuorigioco. Primo cambio della partita per Modica che toglie Cominetti e manda in campo Anatriello. Passano pochi minuti e anche Padalino opera i primi cambi, fuori Di Livio e Ndoj, dentro Bocic e Ciko.

Al 65′ veementi proteste del Messina. Salvo sfida Crecco in velocità, i due oltrepassano la linea di fondo col messinese che cade e Crecco gli tira un calcio in faccia facendolo sanguinare. Arbitro e assistente ammoniscono Crecco, per l’intervento, e Petrucci, per proteste, Salvo sarà costretto al cambio con Lia che subentra. Si torna a giocare e il Messina prova la conclusione dalla distanza con Ortisi al 69′ che non spaventa Zacchi. Replica il Latina che con Mastroianni conquista solo angolo, i biancoscudati sembrano aver rallentato rispetto ai primi minuti del secondo tempo quando si entra negli ultimi venti minuti.

Al 76′ occasione da corner per il Messina, sul primo palo colpisce di testa Pedicillo, quasi sulla linea spazza via il subentrato Di Renzo tenendo in equilibrio la sfida. Buono spunto dell’altro subentrato dalla panchina laziale Bocic che all’80’ arriva sul fondo a sinistra e crossa, buona guardia in uscita bassa di Curtosi. I due allenatori esauriscono i cambi, per Modica dentro Mamona, Garofalo e Anzelmo che rilevano rispettivamente Petrungaro, Pedicillo e Petrucci. All’85’ occasione per il Latina, con Bocic che col mancino stampa la sfera sul palo con Curtosi che sarebbe stato battuto. In questo finale sembra avere più energie il Latina, l’arbitro a tempo scaduto concede sei minuti di recupero. Non ci saranno occasioni da segnalare con le squadre che si accontentano del pari.

Latina – Acr Messina 1-1

Latina (4-3-1-2): Zacchi; Ercolano (dal 74′ Di Renzo), Berman, Vona, Crecco; Ndoj (dal 62′ Ciko), Patermann (dal 81′ Improta), Riccardi; Di Livio (dal 62′ Bocic); Capanni, Mastroianni (dal 74′ Martignago).

In panchina: Cardinali, Basti, Marenco, Addessi, Vona, Saccani, Di Giovannantonio, Cortinovis, Scravaglieri.

Allenatore: Pasquale Padalino.

Acr Messina (3-5-2): Curtosi; Manetta, Marino, Rizzo; Salvo (dal 66′ Lia), Frisenna, Petrucci (dal 82′ Anzelmo), Pedicillo (dal 82′ Garofalo), Ortisi; Cominetti (dal 57′ Anatriello), Petrungaro (dal 82′ Mamona).

In panchina: Krapikas, Di Bella, Ndir, Morleo, Luciani, Re, Adragna.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Pedicillo 29′ (M), Capanni 35′ (L).

Ammoniti: Ercolano 40′ (L), Vona 43′ (L), Manetta 58′ (M, Berman 60′ (L), Pedicillo 61′ (M), Crecco 65′ (L), Petrucci 65′ (M).

Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2’ + 6’.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Assistenti: Antonio Alessandrino di Bari & Davide Gigliotti di Lamezia Terme.

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola.

