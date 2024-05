Il Messina resta fermo. Modica interessa al Picerno, incombe la scadenza

Il 4 giugno termine ultimo per chiedere l'ammissione al campionato di Serie C. Nel frattempo sul lato sportivo non si muove foglia

MESSINA – A livello sportivo non si hanno notizie riguardo a cosa farà il Messina. A parte il messaggio di Sciotto, in cui rassicurava che la squadra sarebbe stata iscritta al prossimo campionato di Serie C, per il resto tutto resta immobile in casa biancoscudata. Allenatore, direttore sportivo sono, o sono stati, in contatto con la proprietà ma non è stato avanzato ancora alcun discorso sul futuro. I calciatori in prestito o in scadenza sono tornati ai rispettivi lidi, mentre i cinque sotto contrato ancora per un anno con il Messina attendono di conoscere gli eventuali loro futuri compagni e staff.

La notizia degli ultimi giorni è che mister Giacomo Modica potrebbe allontanarsi da Messina. Nelle ultime ore diversi siti lucani rilanciano che ci sia interessa del Picerno nei confronti dell’allenatore di Mazara del Vallo. L’allenatore, nonostante le difficoltà, ha lavorato bene sulla squadra. Ad inizio 2024 ha dimostrato di giocare alla pari con tutte, anche le prime della classe. Nel corso dell’anno ha fatto esplodere Zunno, dimostrato alla Spal l’utilità di Rosafio e Dumbravanu, dato fiducia a Salvo che ora ha mercato e fatto tornare in doppia cifra Emmausso. Al di là dei passi falsi di inizio anno e il calo fisiologico avuto nel finale di campionato il Messina è stato ben allenato e i meriti dell’allenatore sembrano siano riconosciuti più dalle altre società che dalla proprietà peloritana.

Giacomo Modica, nonostante ami Messina, e l’ha ripetuto più volte, non ha mai nascosto che lui, se non fossero arrivate telefonate, si sarebbe guardato intorno alla scadenza del proprio contratto. Motivo per cui l’immobilismo apparente della proprietà non è un buon segnale. Inoltre, sempre restando al Picerno, nel pre partita della sfida di ritorno Modica si espresse così: “Hanno un impianto importante di gioco e un allenatore che li fa giocare bene. La loro posizione in classifica non è un caso, è frutto di situazioni che li hanno portati a quel punto”. Dopo l’esperienza messinese Modica anela di poter fare calcio secondo le sue idee potendo allenare in condizioni dignitose.

Il 4 giugno la scadenza per l’iscrizione

Il Messina appena qualche giorno fa aveva ottenuto il nulla osta dal Comune per l’utilizzo dell’impianto “Franco Scoglio” per le partite casalinghe della prossima stagione. Messo al sicuro il campo con i documenti inviati alla Lega entro la scadenza, resta il secondo e più importante step burocratico da fare: completare l’iscrizione.

La scadenza, perentoria, è entro il 4 giugno. Le società dovranno depositare, anche mediante pec, la domanda di ammissione, con la richiesta di concessione della licenza nazionale. Contestualmente depositare la garanzia attraverso fideiussione di 350.000,00 euro.

Dopo aver ottenuto la licenza le società avranno ulteriori scadenze al 1 luglio 2024, ovvero depositare presso la Covisoc le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre dell’anno d’imposta 2023, l’inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile con un’ammenda non inferiore ai 10 mila euro. Insomma l’estate sarà come sempre movimentata, motivo per cui la società dovrebbe dotarsi di dirigenti che si occupino solo della parte burocratica e altri che invece possano operare solo in ambito sportivo in modo da riuscire a presentarsi a settembre in condizioni decenti su tutti i fronti.

Immagine in evidenza di Francesco Saya

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina