Il Messina ribalta la Sancataldese, un tris nella ripresa regala la prima vittoria

La doppietta dell'ex Azzara e la rete di Touré sono i primi gol della gestione Romano, i biancoscudati reagiscono e trovano tre pesantissimi punti

SAN CATALDO – Arrivano i tre punti per il Messina nella nuova stagione. Sul campo della Sancataldese, nella 2ª giornata del campionato di Serie D girone I, i biancoscudati ribaltano i padroni di casa allo stadio “Valentino Mazzola”. Sotto dopo il primo tempo di gioco, rete locale di Viscuso, la scossa arriva nella ripresa con i cambi e grazie soprattutto allo scatenato ex Angelo Azzara. Il palermitano ha vestito la maglia dei nisseni nel 2020/2021, ed è stato autore dei primi due gol in stagione del Messina, a completare l’opera allo scadere Touré, anche lui subentrato dalla panchina, che la chiude in contropiede. Gli attaccanti del Messina permettono quindi alla squadra di prendere i tre punti su un campo difficile, punti che danno morale e avvicinano il gruppo che ora si trova a -10 in classifica.

Nell’undici iniziale mister Romano, squalificato in panchina c’è il vice Savanarola, effettua due cambi rispetto alla sfida giocata sette giorni fa a Messina contro l’Athletic Club Palermo. A tutta fascia a destra Yekaley dal primo al posto di Maisano e sempre in quel reparto Tesija titolare al posto di Clemente. A fine primo tempo Reis costretto ad uscire per infortunio, al suo posto Touré. Nell’intervallo, in svantaggio, il Messina cambia anche Roseti e Zucco per Aprile e Azzara che si riveleranno decisivi. A secondo tempo in corso spazio anche per Clemente e Maisano.

Sancataldese – Acr Messina 1-3

Buon inizio dei locali che arrivano alla conclusione al 4′ con Iddrissou, palla fuori. Segue al 9′ l’intervento di Sorrentino in uscita alta ad allontanare un cross. Lo stesso portiere campano però non è immune da colpe al 15′ quando si fa sorprendere dalla conclusione dalla distanza di Viscuso che porta avanti i nisseni. Padroni di casa ancora pericolosi al 24′ con Trasciani che deve spazzare la propria area. Il Messina si fa vedere in avanti al 26′ con il primo calcio d’angolo del match, dalla bandierina Zucco pesca Roseti che però di testa non riesce a dare forza e direzione al pallone. Al 33′ scappa via sulla fascia Mulè, palla al centro per Viscuso che in area peloritana non riesce a mandare nel sacco. Ospiti che ci provano ma come prima concretizzano solo un altro angolo dalla cui battuta non scaturisce nulla. Succede poco nel finale ma nel primo dei tre minuti di recupero il Messina costretto a sostituire Reis, che esce per infortunio, per Touré.

Nella ripresa altri due cambi per il Messina: fuori Zucco e Roseti, dentro Aprile e Azzara. Subito vivaci gli ospiti che impegnano La Cagnina dopo due minuti con il tiro di Azzara e poi il colpo di testa di Yekaley. Il buon momento del Messina si concretizza proprio con i due neo entrati, la difesa della Sancataldese al 61′ si perde Aprile che poi scarica per Azzara che dal limite dell’area scocca il destro, pallone tocca la traversa e rimbalza oltre la linea della porta per il pari ospite. Annullato un gol alla Sancataldese al 71′, aveva insaccato Castro di testa. Raddoppia il Messina, da una punizione dal limite Azzara ne segna un altro alla sua ex squadra, perfetto il suo destro all’angolino quando siamo al 76′. La squadra di mister Pidatella si butta in avanti colpita doppiamente e il Messina ha spazi che non sfrutta però poco dopo con Touré. Si scopre ancora la formazione di casa e all’84’ Touré ne approfitta, la sua ripartenza solitaria semina il panico tra difensori e portiere che non lo fermano e può appoggiare nella porta ormai sguarnita il tris che mette sicurezza al Messina. Cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, prova ancora la Sancataldese ad rendere meno amara la sconfitta ma gli attacchi sono disorganizzati.

Tabellino

Sancataldese: La Cagnina, Pisciotta, Ferrigno, Viglianisi (dal 83′ Rozzi), Castro, Iddrissou (dal 63′ Lo Iacono), Dalloro (dal 76′ Sidibe), Chironi, Sandona, Viscuso (dal 76′ Germano), Mulè (dal 63′ Caetano).

In panchina: Gennaro, Calabrese, De Oliviera, Di Rienzo, Tutino.

Allenatore: Orazio Pidatella.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro (dal 63′ Clemente), Trasciani, Orlando; Yekaley (dal 83′ Maisano), Tesija, Garufi, Zucco (dal 46′ Aprile), Bombaci; Reis (dal 45+1′ Touré), Roseti (dal 46′ Azzara).

In panchina: Paduano, Di Lazzaro, Bosia, Fravola.

Allenatore: Giuseppe Savanarola.

Marcatori: Viscuso 15′ (S), 61′ e 71′ Azzara (M), Touré 89′ (M).

Ammoniti: Viglianisi (S), Trasciani (M), Caetano (S).

Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 3’ + 5’.

Arbitro: Marco Calabrò di Reggio Calabria.

Assistenti: Cristiano Rosati di Roma 2 & Andrea Scionti di Roma 1.

Immagine in evidenza RadioNight, da pagina Fb Acr Messina

Fonte radio “Studio 55”