Il Messina rimontato cinque volte, i numeri del girone d'andata - Tempostretto

La sfida col Monopoli è la foto del girone d'andata: Messina che sa giocare, crea e passa in vantaggio. Sulle disattenzioni poi lascia punti preziosi

MESSINA – La sfida di venerdì sera tra Messina e Monopoli, oltre ad aver chiuso il girone d’andata, ha chiuso anche un cerchio che era cominciato con diverse partite in cui il Messina creava, passava in vantaggio e poi, spesso per una ingenuità difensiva, subiva il pareggio forse anche immeritato. Sembra lo stesso film che si è visto ieri al “Franco Scoglio” e quindi, tolto un ottobre molto fitto ed un pessimo novembre, il Messina come accennavamo ha chiuso un ciclo evidenziando stessi pregi e difetti.

Nelle prime 19 giornate sono 19 i punti ottenuti da questo gruppo, che già perde i primi pezzi, ma che comunque fa registrare il miglior girone d’andata dell’era Sciotto in Serie C. Il pareggio, seppur molto amaro di ieri, è comunque il quarto risultato utile consecutivo per il Messina, un’impresa riuscita solo a Raciti che nella stagione 2021/2022 quando infilò consecutivamente due vittorie e due pareggi, meglio fece sempre il tecnico catanese nel 2022/2023 con tre vittorie e due pareggi, una serie che mister Modica potrebbe ancora eguagliare il prossimo anno contro l’Audace Cerignola. Restando al fattore casa nelle prime 18 partite, manca ancora il dato ufficiale della sfida col Monopoli, sono state oltre 26mila le presenze allo stadio, una media di più di 2900 persone ad ogni partita casalinga e record stagionale registrato nella sfida interna contro il Catania con 6078 spettatori dichiarati dalla società.

I numeri del Messina nel girone d’andata

Il Messina ha giocato 10 partite in casa e 9 in trasferta e ottenuto 12 punti in casa e 7 in trasferta. Le quattro vittorie, tre in casa, sono arrivate tutte da situazioni di vantaggio mantenuto fino a fine partita. In cinque occasioni, compresa quella di ieri sera, il Messina si è fatto rimontare, ma mai ribaltare. Tra queste la sensazione di aver perso due punti è arrivata ieri contro il Monopoli, contro la Casertana e soprattutto contro la Turris.

Una sola volta pareggio a reti bianche, contro il Potenza settimana scorsa quando nessuna delle due squadre voleva rischiare, e una sola rimonta nella sfida esterna contro il Picerno, pari raggiunto dal rigore di Emmausso. Nelle restanti otto partite Messina sempre in svantaggio e Messina sempre perdente, a volte senza neanche riuscire a segnare.

Sui gol il Messina ne ha segnati 16, perfettamente bilanciati tra casa e trasferta, e ne ha subiti 23, anche in questo caso regna l’equilibrio 11 in casa e 12 in trasferta. Equilibrio che regge anche tra primo e secondo tempo con le reti bilanciate: 8-8 quelle segnate nei due tempi, 12-11 quelle subite. Fumagalli ha tenuto inviolata la porta in cinque occasioni, tre in casa e due in trasferta, e tre delle cinque sono arrivate nelle ultime tre sfide prima del Monopoli, prima invece nelle vittorie per 1-0 contro Avellino e Giugliano, spesso operando interventi decisivi salva risultato. La vittoria più larga quella a Teramo contro l’ultima in classifica Monterosi Tuscia per 2-0, la sconfitta più netta lo 0-3 subito in casa contro il Latina.

La formazione preferita da mister Modica

Il modulo più utilizzato dal tecnico Giacomo Modica è stato il 4-3-3, tra campionato e Coppa siamo scesi così in campo in 17 partite su 20. In due occasioni il Messina ha giocato con il 4-2-3-1, tra l’altro è stata la prima volta che si è riproposta una formazione uguale ad una settimana di distanza, e una volta biancoscudati in campo col 3-5-2 contro il Taranto. Nonostante abbia utilizzato 17 volte il 4-3-3 due sole volte, contro il Catania e la successiva a Potenza, ha fatto scendere in campo gli stessi undici.

Volendo guardare alle presenze da titolari i più utilizzati, ruolo per ruolo, nella formazione ideale del Messina di questo girone d’andata sono: Fumagalli in porta sempre titolare, difesa con Lia a destra per presenze e minutaggio anche se Salvo ha fatto molto bene quando chiamato a sostituirlo, coppia di centrali più utilizzata Manetta e Pacciardi, dopo un’iniziale fiducia a Manetta-Ferrara, fascia sinistra consegnata a Ortisi adattato in quel ruolo; a centrocampo il centro-destra è di Frisenna, mentre in regia solo nel finale di stagione Firenze rileva Franco, fin lì quasi sempre titolare dopo la squalifica, sul centro-sinistra non c’è mai stato un titolare fisso, quelli che hanno raccolto più presenze da titolare da quella parte con cinque a testa sono Giunta e Scafetta, quest’ultimo però utilizzato decisamente di più anche in ruoli diversi. Per quanto riguarda l’attacco titolare, nonostante anche qui qualche prova sia stata fatta, le gerarchie sembrano ormai ben definite col tridente composto da Ragusa-Plescia-Emmausso.

Capocannoniere del Messina è Michele Emmausso con quattro reti, di cui due su rigore, seguito da Vincenzo Plescia a 3, in gol comunque sono andati dieci calciatori del Messina almeno una volta. Miglior assistman Marco Firenze a quota 3, Lia, Frisenna, Scafetta, Emmausso e Ragusa ad 1. Passando ai numeri “negativi” 6 espulsi per il Messina, nessuno recidivo fin qui, e Manetta primo per numero di cartellini gialli presi (7), seguono Polito ed Emmausso a cinque, che hanno già scontato la squalifica, mentre Pacciardi, Franco e Scafetta sono a quota quattro ed in diffida, alla prossima ammonizione salteranno una partita. Ragusa e Plescia si sono procurati i due rigori per il Messina, entrambi trasformati da Emmausso, mentre Manetta, Pacciardi, Ferrara e Scafetta ne hanno concesso uno a testa agli avversari di cui uno parato da Fumagalli e uno sbagliato.