Primi movimenti di mercato in casa Messina: Ferrara e De Matteis rescindono - Tempostretto

La società ha comunicato stamattina chi sono i primi due che andranno via da Messina. Il difensore rinuncia ad un contratto fino al 2025, lo cerca la Fidelis Andria

MESSINA – Terminato ieri sera, con l’1-1 al Franco Scoglio ospite il Monopoli, il girone d’andata del Messina si inizia a pensare al mercato di riparazione invernale. Nella mattinata odierna la società comunica già due rescissioni del difensore Michele Ferrara e del secondo portiere Jacopo De Matteis. “L’Acr Messina comunica di avere risolto i contratti con il difensore Michele Ferrara e il portiere Jacopo De Matteis. In data odierna – si legge nel comunicato inviato dalla società – è stato trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di entrambi i calciatori. Acr Messina augura a Michele e Jacopo le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”.

Ferrara verso la Fidelis Andria

Del difensore che era già a Messina dall’anno scorso, Michele Ferrara, la notizia era già nell’aria ieri quando il suo nome non è neanche comparso tra i convocati e non era tra i giocatori squalificati o infortunati. In queste settimane il 30enne di Tivoli non deve aver trovato la giusta voglia di continuare e ha optato per rescindere nonostante avesse un contratto fino al 2025. In stagione è stato impiegato 10 volte, di cui sei da titolare, ad inizio anno al fianco di Manetta sembrava la coppia difensiva più sicura del Messina, sfortunato contro l’Avellino quando colpì un palo e autore del fallo per il secondo rigore a Teramo che poi Fumagalli parò. Nelle ultime settimane però è salito molto nelle gerarchie Pacciardi (13 presenze di cui 12 da titolare) ed evidentemente anche il non trovare posto ha fatto scegliere al centrale difensivo di cambiare piazza, per lui un’offerta è arrivata dalla Fidelis Andria.

De Matteis 0 presenze in campionato

Un po’ più sorprendente l’addio di Jacopo De Matteis, solo per il fatto che fino a ieri era in panchina regolarmente pronto a prendere il posto di Ermanno Fumagalli. Il giovane portiere romano, vent’anni per lui, però il campo quest’anno non l’ha davvero visto mai. In campionato zero presenze e le prestazioni di Fumagalli gli hanno negato qualsiasi possibilità, una sola presenza ufficiale è arrivata in Coppa Italia contro il Catania: 95 minuti giocati e due reti subite. L’eliminazione conseguente che non gli ha permesso di giocare altri minuti con la maglia biancoscudata. Il Messina a questo punto, se non vorrà tenersi Di Bella come secondo che potrà presto scendere in campo, Fumagalli ha ricevuto tre ammonizioni e alla quinta salterà una partita, dovrà aggiungere alla lista degli acquisti del ds Roma anche un nuovo portiere oltre che un difensore centrale che si spera fossa già sul taccuino del direttore sportivo prima dell’addio di Ferrara.

