Il Messina Rugby debutta allo Sciavicco contro il Palermo, Bonasera: “Non sottovalutiamo nessuno”

Nella prima giornata della nuova stagione in Serie B subito derby siciliano contro una neo promossa. Mister Bonasera: “Pronti a raccogliere i frutti del nostro lavoro”

MESSINA – La prima partita della stagione per il Messina Rugby si giocherà davanti al proprio pubblico. Nella prima giornata del girone 6 di Serie B i peloritani sfideranno allo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone il Rugby Palermo. Calcio d’inizio domenica 18 ottobre alle ore 15:30, arbitro della sfida il signor Giovanni Gurrieri di Ragusa.

L’allenatore Gianclaudio Bonasera presentando la sfida ha detto: “C’è grande attesa perché abbiamo lavorato molto in estate completando il percorso che ci eravamo prefissati. Lo staff ha lavorato benissimo e non c’è stato nulla che ci ha impedito di svolgere il nostro lavoro e ringraziamo la società. Ci siamo informati sugli avversari, si sono rinforzati, ma noi non sottovalutiamo nessuna partita. In campo giocheremo con massimo impegno, massima concentrazione e massima determinazione. Il risultato è importante, ma noi vogliamo vedere il lavoro svolto e raccoglierne i frutti”.

Il Messina Rugby ci tiene a cominciare la stagione con una vittoria e per giunta davanti al proprio pubblico. Ance perché nel passato campionato i peloritani hanno vinto entrambi i derby siciliani giocati in casa, contro il Cus Catania e il Syrako. Il Rugby Palermo è una neo promossa in Serie B, al termine dello scorso campionato i palermitani hanno giocato e perso la finale per la promozione diretta, salvo poi essere ripescati.

Questo il roster del Messina Rugby per la stagione 2026/2027: Solano Alessio, Kese Ismail, Mangano Davide, Oriabure Dennis, Dejean Francesco, Oliva Giovanni, Spadaro Gaetano, Durante Ignazio, Lo Giudice Alberto, Mastroeni Marco, Spadaro Gabriele, Garcia Tony, Ouedraogo Sidik, Donato Matteo, La Spada Giovanni, Spanò Dario, Biancuzzo Giovanni, Pidalà Salvatore, Placanica Robertino, Ranieri Alessandro, Ciraolo Marco, Ryan Patrick, Fracassi Gabriele, Ravaioli Giovanni, Rizzo Davide, Mangano Alberto, Nhando Tanatsirwa David, De Caro Salvatore, Cafarelli Andrea, Morabito Andrea, Tornesi Eros, Coletta Samuele, Rizzo Giovanni, Cucinotta Angelo, Interdonato Nino, Pandolfino Simone, Spartà Alessio, Faranda Jacob, Tornesi Edo, Cipriano Francesco, Hasanoviq Meritan, Centorrino Giovanni, Danesvalle Mario, Irrera Andrea, Maggio Giuseppe, Radulescu Fernando, Ravshana Asrorjon, Russo Gianluca.

Lo staff tecnico peloritano sarà composto dai coach Gianclaudio Bonasera, Giuliana Campanella, Giorgio Blandino (preparatore atletico).