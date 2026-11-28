Quinta giornata di campionato di Serie B di Rugby, domenica alle ore 12 allo Sciavicco sfida tra formazioni del Sud

MESSINA – Il Messina Rugby dopo le due vittoriose trasferte a Brindisi e a Benevento tornerà domenica a giocare in casa all’Arturo Sciavicco. A Sperone domani, 29 novembre, si gioca la sfida tra peloritani e Tigri Bari valida come quinta giornata in Serie B. L’ovale sarà in gioco dalle ore 12:00, in anticipo rispetto al solito, e arbitrerà Antonio Santocono di Ragusa. Sarà il quarto appuntamento di un fittissimo novembre per capitan Rizzo e compagni che scenderanno in campo con i gradi della capolista imbattuta e sempre a punteggio pieno in questo inizio di stagione.

Il Bari è una formazione che già nella passata annata ha calcato i campi di Serie B. Dopo aver terminato lo scorso campionato in ultima posizione, in estate ha fatto un’importante campagna acquisti costruendo la squadra per obiettivi più alti. Nelle prime quattro giornate però ha rimediato due sconfitte, una nel derby pugliese in casa del Brindisi, ottenendo bonus difensivo, e una contro l’Us Benevento tra le mura amiche, in compenso ha battuto il XV SudEst e stravinto (96-0) col San Gregorio prendendo il bonus offensivo. Attualmente in classifica è a quota 12 punti, otto lunghezze dietro i siciliani. Nella passata stagione la sfida in riva allo Stretto tra le due formazioni si è conclusa 45-33 in favore dei peloritani.

A presentare la sfida Samuele Coletta: “Siamo molto contenti di tornare a giocare in casa e di riabbracciare il nostro pubblico che ultimamente ci è mancato. Noi prepariamo ogni partita con l’intento di vincere sempre, siamo consci del nostro valore e restiamo con i piedi ben saldi a terra. Riguardo domenica sappiamo bene che il Bari è un ottima squadra e che dovremmo dare il massimo su ogni pallone per uscirne vincitori. Ho sostituito Giovanni Rizzo a Brindisi come tallonatore? Più che altro quando manca il capitano serve che ognuno alzi un po’ il livello di attenzione in campo. Sono contento per le due mete segnate in quell’occasione, ma la cosa che mi ha dato più soddisfazione è stato aiutare la squadra a portare i 5 punti a casa. Personalmente preferisco giocare terza linea, dove sono tornato a giocare a Benevento, perché si ha meno pressione e più libertà in mischia”.