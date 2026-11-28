In trasferta Basket School Messina e Svincolati Milazzo, in casa la capolista Barcellona nella 10ª giornata di B Interregionale

Forte della striscia di cinque vittorie consecutive e del secondo posto solitario in classifica, La Via Lattea Messina Basket School si prepara a un nuovo banco di prova. Domenica i giallorossi saranno ospiti del Gela, formazione che occupa il terzo posto e tra le più attrezzate del girone. Una sfida di alta classifica che apre un finale di girone d’andata particolarmente impegnativo, con quattro derby consecutivi e altrettanti confronti importanti per definire le ambizioni della squadra di Pippo Sidoti. Palla a due di Gela Basket-La Via Lattea Messina Basket School al PalaLivatino alle 18. Arbitri dell’incontro Daniele Barbagallo di Acireale e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi. La Svincolati Milazzo in trasferta ad Angri, mentre la capolista Barcellona ospiterà Marigliano al PalAlberti.

Il pre partita in casa Basket School Messina

Il tecnico messinese, però, invita a non guardare troppo avanti: “Abbiamo un finale d’andata sicuramente impegnativo, ma dobbiamo affrontare un avversario per volta. Domenica andiamo a Gela e pensiamo soltanto a questa partita. È una neopromossa soltanto sulla carta, perché anche loro hanno fatto grossi investimenti e sono lì al terzo posto, dopo essere stati anche in vetta. Sono una squadra forte, che gioca in casa e che avrà grande voglia di riscattarsi dopo la sconfitta con Barcellona. Cercheranno in tutti i modi di portare a casa i due punti. Noi dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, restare sul pezzo e vedere se, fino alla fine, riusciremo a giocarcela e magari a portarla a casa”.

Sidoti respinge l’etichetta di corazzata attribuita a La Via Lattea Messina dopo l’ultima striscia positiva: “Non abbiamo assolutamente niente della corazzata. Siamo una squadra che ha lavorato sodo per tre mesi, composta da tantissimi giovani, anzi tutti giovani. Da quattro giornate è arrivato Labovic, il giocatore più esperto, che ha vinto il campionato con Piazza Armerina, era a Matera, ha giocato in B1, ma voglio ricordare che a lanciarlo quattro anni fa sono stato proprio io: è stato un ritorno bello sotto tutti gli aspetti e molto valido dal punto di vista tecnico”. Il coach preferisce un’altra definizione per il gruppo: “Siamo umili lavoratori, con un capomastro a capo che è il sottoscritto. Dalla prima partita lavoriamo sodo per raggiungere determinati obiettivi. Le corazzate sono altre squadre, che hanno fatto grossi investimenti. Noi abbiamo vinto queste partite perché abbiamo fatto qualcosa in più rispetto agli altri, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Tutto può cambiare da un momento all’altro”.

Un atteggiamento che Sidoti ritrova quotidianamente anche negli allenamenti, con un gruppo che non ha risentito dell’entusiasmo per i successi in serie: “Sono giovani che hanno fame e lavorano per il futuro. È normale che non debbano montarsi la testa, anche perché io non glielo permetto assolutamente. Può capitare un calo di tensione o di concentrazione, ma sanno che ogni domenica, per vincere, nessuno ci regala niente. Le vittorie ce le dobbiamo conquistare”.