Dal 3 all'11 dicembre gli eventi che mettono insieme città, scuola e associazioni

“Una ricorrenza importante per un’edizione che rafforza e rinnova la relazione profonda tra il Terzo Settore e le comunità di Messina e del Messinese”. E’ questo lo spirito di EsserCi Festival, il festival del volontariato che torna dal 3 dicembre con una serie di eventi in città, sintetizzato nelle parole che il direttore del CESV Rosario Ceraolo ha scelto per aprire a Palazzo Zanca la presentazione della quarta edizione.

EsserCi è una scelta, da 25 anni

Il Festival è promosso dal Centro servizi per il volontariato di Messina e dal Comune. La ricorrenza importante è quella dei 25 anni dalla fondazione dei CSV siciliani, una storia che non per caso apre il Festival con un evento costruito insieme con CESVOP Palermo e CSV Etneo. Il Festival – il cui titolo recita “EsserCi è una scelta” – si terrà dal 3 al 5 dicembre al Royal Palace Hotel (via Tommaso Cannizzaro 3), il 6 dicembre alla Chiesa di Santa Maria Alemanna (via Sant’Elia 48) per il Premio EsserCie nei giorni 11 e 12 dicembre a Palazzo Zanca, Municipio di Messina, dove l’Agorà delle Associazioni presenterà “I Mercatini del Buon Natale”. “Tante giornate per incontrarsi, condividere esperienze, confrontarsi sulle sfide sociali e raccontare il valore delle persone che scelgono di esserci. Un percorso che ripercorre la storia del volontariato organizzato, valorizza l’impegno quotidiano delle associazioni e guarda alle nuove forme di partecipazione e di cittadinanza attiva”.

Incontrare le associazioni e incontrarsi

“È un grande piacere – ha detto l’assessora alle Politiche sociali e al volontariato Alessandra Calafiore nella conferenza di presentazione – che anche quest’anno EsserCi sia una collaborazione tra CESV e Comune. Il Festival celebra una sinergia lunga tutto l’anno con il mondo del volontariato e il Centro Servizi. Questa manifestazione ha il valore non solo di far scoprire il volontariato messinese ma anche di fare in modo che le associazioni si conoscano tra loro e collaborino, aumentando la loro capacità di produrre benefici per la comunità”. Da parte del Comune – ha concluso: “il volontariato è al centro della co-progettazione per le politiche future, riconoscendo che al volontariato si possono affidare attività e che il volontariato deve essere incluso per le esperienze su cui ha competenze riconosciute”.

Una opportunità per Messina

“EsserCi – ha ricordato l’ideatrice del Festival Letizia Bucalo Vita, consulente del CESV -vuole essere un’opportunità per Messina. Perché restituisce alla città il valore di esserci per l’altro. È un festival che nasce con un pensiero inclusivo e che insegna a far rete, soluzione per risultati migliori”. “Il sostegno della pubblica amministrazione, delle istituzioni locali che hanno la massima prossimità con il cittadino – ha ricordato Carmelo Schepisi, componente del consiglio direttivo CESV – è fondamentale per gli operatori del Terzo Settore. Il riconoscimento del loro impegno e della loro dedizione è un “premio” – ha detto – che ci obbliga a fare sempre meglio. Ringrazio quindi il Comune di Messina per EsserCi anche quest’anno. E ringrazio ancora una volta sia lo staff del CESV sia l’ideatrice del Festival per la cura e la passione che dedicano a questo evento”.

EsserCi Festival 2026 – Il programma

Ecco il programma della manifestazione. L’apertura della quarta edizione di EsserCi Festival è dedicata al valore del percorso dei CSV siciliani: un’esperienza collettiva al servizio del volontariato. Appuntamento giovedì 3 dicembre al Royal Palace Hotel a partire dalle ore 15:30 con “Venticinque anni di storia, uno sguardo al futuro e la scelta di esserci”. Dopo i saluti istituzionali, i lavori avranno inizio alle ore 16:15 sul tema” Da dove veniamo: la costruzione di un’esperienza collettiva”. Introdotti da Maria Lucia Serio, area formazione CESV Messina ETS, saranno proiettate le videotestimonianze sulla la nascita e lo sviluppo dei Centri di servizio per il volontariato in Sicilia.

Giorno 3 dicembre

Alle 16:30 sarà la volta del confronto su “Il volontariato e il Terzo settore di fronte alle sfide del futuro”. Moderati da Giuseppe D’Avella (Ufficio comunicazione CESV), interverranno Alessandro Seminati, Direttore CSVnet, Giuseppe Montemagno, Portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia, Vito Puccio, Presidente dell’Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia, Elena Dondi, Vice presidente CSV Emilia, Alessandra Calafiore, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Messina. Alle 18 “Le voci del volontariato: esperienze, persone, comunità”. Tre testimonianze per raccontare il significato della scelta di esserci, attraverso le esperienze di volontari impegnati nei territori. Moderati da Barbara Turati de “La Sicilia”, interverranno Alessandra De Gaetano, Presidente dell’Associazione Maria Regina OdV – Messina, Gaetano Di Ballo, Presidente dell’associazione T.T.T – Tierra,Techo,Trabajo APS – Agrigento, Federico Lupo, Un futuro per l’autismo APS – Misterbianco (CT). Le conclusioni della giornata saranno a cura di Rosario Ceraolo, Direttore CESV Messina ETS.

Gli appuntamenti del 4 dicembre

Si proseguirà venerdì 4 dicembre, sempre al Royal Palace Hotel. Qui, nella mattinata per l’evento “Le nuove generazioni incontrano chi ha scelto di EsserCi” cinque ospiti racconteranno il proprio percorso e dialogano con gli studenti su impegno, creatività, innovazione, inclusione e responsabilità sociale.Ogni incontro prevede un intervento del relatore seguito da uno spazio di dialogo e domande degli studenti.

Dopo i saluti istituzionali, a partire dalle 09:30, interverranno Francesco Trento, scrittore, sceneggiatore e docente di scrittura creativa e sceneggiatura che dialogherà con Alessandra Serio (Tempostretto); Luigi Vittorio Berliri, Presidente della cooperativa sociale Spes contra spem che dialogherà con Francesca Stornante(RTP), Don Antonio Loffredo, sacerdote, direttore del MuDD (Museo Diocesano Diffuso) Napoli e imprenditore sociale, che dialogherà con Sebastiano Caspanello (Gazzetta del Sud), Medea Ferrigno, ingegnere, Nesti società cooperativa impresa sociale ETS, che dialogherà con Alessio Caspanello (LetteraEmme), Greta Galli, tech content creator, divulgatrice STEM e maker, studentessa di communications engineering all’Università di Catania, che dialogherà con Alessandra Mammoliti (The Messineser).

Sempre al Royal Palace Hotel e sempre venerdì, nel pomeriggio, avranno luogo iworkshop di EsserCi. Tre laboratori tematici che si terranno in contemporanea dalle ore 15:30 alle ore 18:30. “Orientarsi verso l’equità climatica: analisi, riflessioni e strumenti – Advocacy meeting” è il laboratorio dedicato alla giustizia climatica, alla partecipazione e alla capacità delle comunità di promuovere un cambiamento sostenibile. È realizzato in collaborazione con ActionAid. “Il 5 per mille: quadro normativo, dati e opportunità per gli enti beneficiari” è il workshop di approfondimento sulle regole, sulle opportunità e sul valore del 5 per mille quale strumento di sostegno e sviluppo degli enti del Terzo settore. È realizzato in collaborazione con ASSIF e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina. “I beni confiscati alle mafie come risorsa di partecipazione e crescita comunitaria” è il laboratorio su esperienze e prospettive per trasformare i beni restituiti alla collettività in luoghi di cittadinanza attiva, inclusione e sviluppo delle comunità. È realizzato in collaborazione con Libera.

Eventi e orari del 5 dicembre

Sabato 5 dicembre, la terza giornata del Festival sarà dedicata a“Sette modi di EsserCi”. Sette protagonisti provenienti da diversi ambiti di impegno sociale racconteranno come il volontariato e il Terzo settore possano costruire legami e generare cambiamento. Con la conduzione di Elena Inversetti, giornalista e comunicatrice sociale per il terzo settore e l’introduzione alla giornata a cura di Letizia Bucalo Vita, consulente CESV Messina, fundraiser e comunicatrice sociale, interverranno: Gianni Ferrero, Direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) OdV ETS – Torino (Diritti e Inclusione), Gigi Esposito, Presidente di Onyx Jazz Club APS – Matera (Salute e Ricerca), Oriana Civile, cantante, musicista e autrice – Naso (Arte, Cultura e Spettacolo), Agnese Zingaretti, Referente nazionale del settore Scuola e Formazione di Libera – Roma (Giovani e Futuro), Leda Tonziello, Presidente dell’Associazione Elsa ETS – Caserta(Ambiente e natura), Paola Piatta, Docente di Scienze Motorie ed educatrice sportiva UISP – Messina (Sport e Benessere), Paola Capoleva, componente del Consiglio direttivo del CSV Lazio e di CSVnet – Roma (Invecchiamento attivo / Solidarietà intergenerazionale).

Verso il premio

Domenica 6 dicembre il Festival si sposta alla Chiesa di Santa Maria Alemanna dove, a partire dalle ore 18, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio EsserCi condotta da Floriana Riso e Eduardo Abramo. Una serata dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze di volontariato e di impegno sociale che contribuiscono a rendere le nostre comunità più solidali, inclusive e partecipate. Nei giorni 11 e 12 dicembre, EsserCi diventa l’Agorà delle associazioni che presenta “I Mercatini del Buon Natale” a Palazzo Zanca. Due giornate dedicate all’incontro tra associazioni, volontari e cittadini, per valorizzare le esperienze del territorio, le relazioni comunitarie e il significato solidale del Natale. L’Agorà di EsserCi Festival sarà aperta alla cittadinanza venerdì 11 dicembre ore 16:30 – 19:30 e sabato 12 dicembre ore 09:30 – 19:30.

Fulvio Arena, tirocinante di giornalismo, Università degli studi di Messina

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