Il Messina sfida il Sambiase imbattuto in casa, entrambe in striscia positiva

Sul campo le due formazioni hanno ottenuto dodici punti a testa. Sei risultati utili consecutivi per i calabresi, quattro per i biancoscudati

MESSINA – Domenica ottava giornata di campionato per i ragazzi allenati da mister Giuseppe Romano che faranno visita al Sambiase al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. Si incontrano due tra le formazioni più in forma del girone I visto che entrambe hanno collezionato dodici punti sin qui, certo il Messina è distante dalla formazione calabra in virtù della forte penalizzazione che potrebbe essere “annullata” grazie alla vittoria.

La sfida è in programma domani alle ore 15, a dirigere la gara ci sarà Giorgio Previdi di Modena, assistito da Simona Cavallari di Ravenna e Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma. Dopo quattro risultati utili consecutivi il Messina cerca il quinto e il bersaglio grosso, magari sulle ali dell’entusiasmo provocato del derby vinto e dalla situazione societaria che va definirsi in modo positivo, porterebbe i biancoscudati in positivo in classifica.

Il gruppo ha svolto la rifinitura al Marullo di Bisconte e partirà in giornata, nel pomeriggio, per la trasferta con previsto soggiorno a Lamezia Terme. Dopo i due giorni di riposo, quello solito del lunedì più un giorno il martedì concesso da mister Romano, sono seguiti allenamenti a pieno regime, si è rivisto in gruppo Bosia e stanno recuperando, si spera al meglio, da acciacchi fisici Roseti e Trasciani fondamentali domenica scorsa nella vittoria nel derby. Il primo con la rete sotto la Sud decisiva e il secondo a guidare la difesa e a immolarsi nell’annullare gli attaccanti amaranto.

La formazione di mister Tony Lio come detto ha raccolto dodici punti in sette giornate, sconfitta all’andata in casa della Gelbison ha poi infilato sei risultati utili consecutivi, tre vittorie e tre pareggi, come il Messina. L’ultima sfida giocata in trasferta è stato lo scontro d’alta quota contro la Nuova Igea Virtus a Barcellona Pozzo di Gotto vinto per 1-2. In casa la formazione calabrese è imbattuta, tra le mura amiche cinque reti realizzate e due subite, un solo clean sheet al “D’Ippolito” a cui si aggiunge quello dello 0-0 nel derby contro la Vigor.