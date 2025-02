Il Messina si prepara al Picerno richiamando il proprio pubblico

Sabato pomeriggio fischierà l'arbitro Mirabella di Napoli, già aperta la prevendita e l'allenamento di venerdì mattina sarà aperto al pubblico

MESSINA – In seguito all’importante vittoria in ottica salvezza ai danni del Latina e incassata una multa di 200€, come anticipato dalla società per la mancanza di acqua calda nelle docce nel post partita, il Messina si appresta a vivere un’altra importante sfida casalinga contro il Picerno. La partita tra biancoscudati e rossoblù lucani è in programma sabato 8 febbraio alle ore 15 al “Franco Scoglio” e sicuri assenti della sfida saranno Damiano Lia e Davide Petrucci, entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti contro il Latina, da parte del Picerno invece non ci saranno assenti per squalifiche.

Probabile che tra le file dei biancoscudati non saranno convocati Ndir e Mamona, la società sta cercando per loro una collocazione alternativa e dovrebbero finire fuori dalla lista dei 24. Mentre sempre in chiave mercato l’ultima notizia è stata la cessione di Gabriel Adragna, aggregato in prima squadra da inizio stagione, che passa a titolo definitivo alla vicina Nuova Igea Virtus in Serie D ritrovando il compagno, in Primavera e di allenamenti col Messina, Antonio Di Bella.

In vista della seconda sfida consecutiva tra le mura amiche del “Franco Scoglio” il Messina si auspica di migliorare le presenze allo stadio, contro il Latina oltre 4mila e in continua crescita. Per farlo è stata già aperta la prevendita e soprattutto la società, per la seconda settimana consecutiva, ha fatto sapere che la rifinitura del venerdì, ore 10 al Marullo di Bisconte, sarà a porte aperte invitando quindi tutti i tifosi.

I precedenti con l’arbitro Mirabella

A dirigere la sfida sarà Domenic Mirabella di Napoli, coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e Cristiano Pelosi di Ercolano, quarto ufficiale Simone Palmieri di Avellino. In passato Mirabella ha già diretto il Messina e al “Franco Scoglio” in tre occasioni tra i professionisti: ad inizio anno nella vittoria contro il Taranto per 4-1, l’anno scorso nella vittoria contro il Monterosi al ritorno per 2-1, due anni fa nella vittoria sempre nel girone di ritorno contro il Pescara per 1-0.

L’arbitro partenopeo ha già diretto anche il Picerno, in questa stagione nell’1-1 contro il Potenza al “Curcio” e nella stagione 2022/2023 sempre in casa dei lucani nella vittoria contro il Latina nel girone di ritorno. Mirabella fu anche l’arbitro, quarto precedente in casa del Messina favorevole, della stracittadina in Serie D tra Acr e Football Club del marzo 2021, un’altra vittoria casalinga dei biancoscudati.

Prevendita aperta per Messina – Picerno

La società comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Messina-Picerno di sabato 8 febbraio. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 12, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. I cancelli d'ingresso dello stadio apriranno alle ore 13. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all'ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

