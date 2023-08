Il Messina si presenta a Piazza del Popolo, mercoledì notizie sugli abbonamenti - Tempostretto

Stasera a Piazza del Popolo dalle ore 20 la presentazione della squadra, domani la presentazione della campagna abbonamenti

MESSINA – A partire dalle ore 20 di stasera a piazza del Popolo si terrà la presentazione dell’Acr Messina. Saranno presentati alla città i calciatori, lo staff e i nuovi dirigenti della biancosudata. La serata sarà condotta dalla giornalista messinese, Rosaria Brancato, e interverrà il sindaco di Messina, Federico Basile, con l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, la giunta comunale, il direttore generale, Salvo Puccio, e la presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, e inoltre vedrà la partecipazione dell’attore messinese, Ninni Bruschetta.

La presentazione della squadra sarà animata dallo speaker Vincenzo Maira e per l’occasione, in sinergia con la Messina Social City, sarà allestito un village dalla società partecipata del Comune di Messina, all’interno del quale i bimbi potranno giocare e tirare qualche calcio al pallone con i giocatori del Messina. Il village della Messina Social City aprirà alle 17:30. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Messina e la scelta della piazza è stata condivisa dal sindaco Federico Basile con il presidente Pietro Sciotto, dopo i lavori di restyling voluti da Palazzo Zanca. Tante le novità previste per una serata che aprirà ufficialmente la stagione agonistica del Messina.

Mercoledì una conferenza per gli abbonamenti

Mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 17, presso la sala conferenze del Marullo di Bisconte, ora L’Ambiente Stadium, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva. All’incontro interverrà il direttore organizzativo, Giuseppe Bellantoni e l’allenatore del Messina, Giacomo Modica. Seguirà alle 17:30 l’allenamento congiunto con la Nuova Igea Virtus a porte chiuse.

