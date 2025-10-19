Il Messina si salva in extremis, pari all’ultimo minuto contro il Sambiase

Per la formazione di mister Romano arriva il quarto pari stagionale ed è comunque il quinto risultato utile consecutivo. La terza rete di Touré vale l'1-1

LAMEZIA TERME – Il Messina non si fa male nell’ottava giornata di campionato al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. Sfidava la vicecapolista del girone I Sambiase, anche se alla vigilia e dopo il triplice fischio le due formazioni sul campo hanno conquistato gli stessi punti. Il Messina muove la sua classifica, ora -1 quindi ad un passo dall’azzerare la penalizzazione, ma soprattutto evita la sconfitta negli ultimi secondi a disposizione trovando il quinto risultato utile consecutivo. Tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque, altra buona notizia che evitando la sconfitta il conto delle cadute lontano dal “Franco Scoglio” è ancora zero, un record condiviso alla fine dell’ottava giornata con Gelbison e Nuova Igea Virtus.

Partita di sofferenza per il Messina che non ha avuto grandi chance e anche dopo essere andato in svantaggio subendo la rete di Haberkon non ha reagito. La prestazione poco brillante sembrava portare alla sconfitta, ma nel finale, con il Sambiase che non ha chiuso il match, è arrivato al quarto minuto di recupero la rete del pareggio di Touré, terzo sigillo stagionale per lui. Un punto che appunto muove la classifica, Messina ora a -1, che prosegue la striscia positiva, ma bisognerà trovare nuova linfa in attacco per il prosieguo del campionato.

Sambiase – Acr Messina 1-1

Non inizia male il Messina che con Aprile, bravo a girarsi e guardare la porta da rimessa laterale, prova a imbucare guadagnando un angolo per gli ospiti. Dalla battuta Garufi conclude da fuori area ma spara fuori bersaglio. Al 18′ in vantaggio il Sambiase, un po’ ferma la difesa del Messina su un lancio che proviene dalla fascia destra quasi da centrocampo, Haberkon si butta nello spazio tra Clemente e Trasciani, Sorrentino tenta l’uscita ma viene anticipato dal tocco dell’attaccante calabrese, il pallone lo scavalca e termina in rete. Reazione del Messina intorno alla mezz’ora con Tourè che prova una scorreria a sinistra, si accentra e conclude però debolmente tra le braccia di Giuliani. Ancora gli ospiti vicini al gol prima con Francisco, destro da appena fuori area respinto da Sorrentino, e dopo ancora Harberkon a tu per tu con il portiere biancoscudato che stavolta si oppone negando la doppietta. Al termine dei quarantacinque minuti di gioco un minuto di recupero che trascorre senza nulla da segnalare.

Il secondo tempo inizia senza cambi su nessuna delle due panchine. Primi minuti che passano senza colpi di scena, dopo il primo cambio tra le file locali, con Neves De Matos che lascia il posto a Palermo, arriva una pericolosa conclusione di Haberkon deviata sopra la traversa da Sorrentino. Prova a cambiare volto alla sua quadra mister Romano quando manca meno di mezz’ora: fuori Tesija, Maisano e Clemente, dentro Zucco, Bombaci e Saverino. Le azioni da rete latitano e il Messina si sbilancia, mister Romano manda in campo Azzara e toglie De Caro, successivamente ultimo cambio Elia in campo al posto di Aprile. All’86’ sfiora il pari il Messina, conclusione dalla distanza di Maisano che cala repentinamente ma termina oltre la traversa facendo muovere la rete alle spalle di Giuliani. Perricci a tu per tu con Sorrentino, conclude forte addosso al portiere, il pallone carambola su Maisano che correva indietro e termina in rete, l’autorete è annullata per fuorigioco dall’assistente. Quattro minuti di recupero, sembra una partita destinata a terminare così, ma a dieci secondi dalla fine il Sambiase lascia scoperta la fascia sinistra, arriva un cross in rovesciata di Elia con Touré abile a buttarla in porta tutto solo firmando il pari.

Tabelino

Sambiase (3-5-2): Giuliani; Colombatti, Strumbo, Pantano; Frasson, Neves De Matos (dal 61′ Palermo), Kouame (dal 74′ Marrello), Calabro, Andronache (dal 79′ De Cicco); Francisco (dal 67′ Perricci), Haberkon (dal 84′ Costanzo).

In panchina: Lisi, Sena, Slojkowski, Leumegni.

Allenatore: Tony Lio.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; Clemente (dal 66′ Bombaci), Trasciani, De Caro (dal 78′ Azzara); Maisano, Aprile (dal 84′ Elia), Garufi, Fravola (dal 66′ Saverino), Orlando; Tourè, Tesija (dal 66′ Zucco).

In panchina: Paduano, Bosia, Roseti, Yekaley, Veron.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Marcatori: Haberkon 18′ (S), Tourè 90-4′ (M).

Ammoniti: Haberkon (S), Perricci (S).

Recupero: 1’ + 4’.

Arbitro: Giorgio Previdi di Modena.

Assistenti: Simona Cavallari di Ravenna & Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma.