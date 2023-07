Il messinese Claudio Camarda premiato ai "Norns Awards" per la sua startup - Tempostretto

Il giovane ha fondato "Ethics4growth" con il siracusano Giuseppe Macca. A Lugano il premio per l'innovazione e lo sguardo alla sostenibilità del territorio

La start up “ethics4growht”, fondata dal messinese Claudio Camarda e dal siracusano Giuseppe Macca, ha ricevuto il premio come miglior “Ethics in Business start-up” del 2023 ai “Norns Awards 2023”, i riconoscimenti internazionali per le imprese e l’innovazione a livello mondiale. Si tratta della seconda edizione della manifestazione e quest’anno si è svolta a Lugano. A spiegare l’obiettivo è stata Eliza de Matos, cofondatrice del premio: “I Norns Special Awards premiano, personalità e organizzazioni che hanno apportato contributi e realizzazioni straordinarie nei rispettivi campi. Al centro, gli Special Awards: i visionari, gli innovatori e i catalizzatori del cambiamento che stanno plasmando il futuro e ispirando gli altri con il loro lavoro. In questo ambito si colloca ethics4growth”. A ritirare il premio è stato Gaetano Biondo (qui la sua storia), al fianco della startup con la sua organizzazione Linkfloyd – Web Will Rock You.

Macca: “Bisogna cambiare il modo di fare impresa”

Nello specifico, il progetto “ethics4growth” offre servizi di coaching e di consulenza sull’impatto sociale per startup e aziende che vogliono innovarsi nel settore. Lo studio è anche impegnato in progetti di sviluppo sostenibile/sociale per i territori. Giuseppe Macca spiega che “cambiare il mondo poteva non essere solo un sogno da millennial, ma una vera possibilità. Abbiamo capito che per fare la differenza, innanzitutto, è necessario cambiare il modo in cui si pensa e si fa impresa”. E da qui l’idea di una start up che punta allo sviluppo del territorio, parlando di sostenibilità in vari settori e con un occhio a piccole e medie imprese, aiutate nella transizione ecologica. La loro community, nata durante la pandemia, conta oltre 6mila membri e ha ospitato personalità di spicco a livello internazionale.

3 le attività di “ethics4growth”: la creazione di workshop, il cosiddetto mentoring con corsi di imprenditorialità sostenibile per gli studenti e soggetti fragili e la creazione di corsi su misura per trasmettere i concetti di imprese sostenibili come motore di sviluppo per il territorio. La startup racconta la sostenibilità, lanciando messaggi di etica e trasparenza. Claudio, intanto, è orgoglioso del premio: “Siamo molto contenti del premio ricevuto in Ethics in Business start-up 2023 organizzato da The Norns Awards, è stato veramente inaspettato. Questo è stato il risultato di un grande lavoro compiuto durante questi due anni, e anche di resilienza, dovuto alle difficoltà incontrate durante la pandemia che non hanno facilitato il lancio del progetto”.