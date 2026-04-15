Il messinese Davide Marchello campione italiano nei 400 stile libero

Impegnato ai campionati italiani assoluti di Riccione l'ex Ulysse conquista l'oro e si qualifica agli Europei di Parigi

RICCIONE – Nella giornata di martedì al via i Campionati Italiani Assoluti in vasca lunga a Riccione, allo Stadio del Nuoto i big della nazionale italiana in cerca dei pass europei e per il campionato del mondo. Tra loro anche due società peloritane Unime e Swimblu con atlete, tutte donne, impegnate, ma soprattutto Davide Marchello, atleta ex Ulysse e ora tesserato Esercito, tra i migliori talenti italiani del mezzofondo e fondo.

Proprio nella giornata d’apertura Marchello ha preso parte ai 400 stile libero. Il messinese iscritto col secondo tempo ha nuotato al mattino un tempo che lo ha qualificato in finale col terzo miglior crono. Nel pomeriggio in finale poi il capolavoro in una finale tiratissima in cui grazie ad un’ultima vasca prodigiosa (27″96 il tempo) ha messo la mano davanti ai due rivali preceduti di pochi centesimi di secondi e che gli erano davanti. Tempo finale di 3’47″76 e pass per gli Europei di Parigi che si svolgeranno a metà agosto.