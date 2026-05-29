Il messinese Marco De Vincenzo nuovo capo della pelletteria di Givenchy

La nomina a diverse settimane dall'uscita dal brand Etro, di cui è stato direttore creativo per 4 anni.

MESSINA – Marco De Vincenzo, eccellenza messinese che da anni opera nel campo dell’alta moda, è stato scelto come nuovo capo della pelletteria di Givenchy. Il designer è stato nominato nei giorni scorsi, a circa due mesi dall’addio ad Etro, brand di cui è stato direttore creativo.

De Vincenzo assumerà il ruolo di head of leather goods, sotto la direzione artistica di Sarah Burton. La maison francese, in una nota, ha spiegato: “Lavorando a stretto contatto con Sarah Burton, Marco de Vincenzo contribuirà ad accelerare lo sviluppo della categoria di pelletteria della Maison, apportando la sua visione unica e la sua esperienza per sostenere il prossimo capitolo di Givenchy”.

Marco De Vincenzo, da Fendi ed Etro a Givenchy

In passato De Vincenzo ha lavorato con marchi come Fendi e artisti internazionali del calibro di Beyoncé. Suoi anche gli abiti di Angelina Mango nell’anno in cui la cantante ha vinto il 74esimo Festival di Sanremo. Nonostante una vita in giro per l’Europa e il mondo, il messinese non ha mai dimenticato la sua città, come ha raccontato nel 2024 a Tempostretto in una lunga intervista. E nel settembre dello stesso anno, ha portato Messina al centro della campagna di Etro, con splendidi scatti della sua collezione realizzati a Capo Peloro.