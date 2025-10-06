 Il messinese Peppe Venuto è team manager del Club Italia maschile giovanile

Simone Milioti

lunedì 06 Ottobre 2025 - 15:30

Sono arrivati i complimenti del presidente Locandro della Fipav Sicilia: "Siamo fieri di lui e felici che sia protagonista"

Peppe Venuto è stato nominato nuovo team manager del Club Italia e del settore squadre nazionali maschili giovanili, un incarico che rappresenta un riconoscimento straordinario per la sua competenza e professionalità, oltre che un giusto premio per una vita dedicata alla Federazione Italiana Pallavolo. Dopo oltre un ventennio trascorso all’interno del Centro di Qualificazione Regionale, ricoprendo diversi ruoli e guidandolo negli ultimi cinque anni come responsabile e coordinatore tecnico, Venuto lascia una posizione che lo ha visto protagonista per intraprendere una nuova ed esaltante esperienza.

Per lo stesso Venuto l’emozione è forte: “Non è facile per me: ho sempre dato il massimo in questo ruolo che ho ricoperto con grande impegno e lealtà. Comincia un nuovo ciclo della mia vita sportiva. Il ruolo di team manager mi affascina e mi stimola in un momento storico in cui la nostra pallavolo, a livello mondiale, sta brillando d’oro, sia con le rappresentative giovanili che con le squadre seniores. Mi porto dentro tanti ricordi, i rapporti umani instaurati con la pallavolo siciliana e le splendide esperienze accumulate sul campo”.

Già in estate il messinese Venuto ha vissuto un prologo significativo della sua nuova avventura, partecipando all’estate azzurra fra i ritiri di Camigliatello Silano e il Mondiale Under 19 in Uzbekistan, concluso con un prestigioso quinto posto. “Collaborerò con la struttura tecnica coordinata da Vincenzo Fanizza. L’attività mi terrà spesso lontano dalla mia Sicilia, ma solo fisicamente, mai con il cuore. Ogni giorno sarà fonte di arricchimento che cercherò di trasmettere sul territorio”, ha aggiunto.

Per Antonio Locandro, presidente Fipav Sicilia, la nomina di Venuto costituisce un motivo di orgoglio per tutta la pallavolo isolana: “Perdiamo una guida e un riferimento per il CQR. Rimane l’encomiabile lavoro svolto in questi anni. Peppe non era solo il responsabile, ma una persona capace di coniugare tutto ciò che ha acquisito nella sua carriera e di metterlo al servizio della nostra pallavolo con grande efficacia. Nel ruolo di team manager saprà farsi valere. Ha già dimostrato di saper rendere anche in un incarico così delicato. Siamo fieri di lui e felici che sia protagonista proprio in questo periodo ricco di straordinari successi”.

