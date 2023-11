Il milazzese Simone Scibilia trionfa alla Openwater 2023

Ottimi risultati per il milazzese Simone Scibilia, della Swimblu, che trionfa alla Openwater 2023 guadagnandosi il plauso dell’amministrazione

MILAZZO – Un nuovo importante risultato sportivo per la città di Milazzo. Il mamertino Simone Scibilia, della società Swimblu, trionfa alla Openwater 2023 portando a casa diverse vittorie importanti.

Il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport Antonio Nicosia hanno voluto premiare personalmente Simone Scibilia, plaudendo ai suoi successi sportivi e sottolineando come siano motivo di vanto per la città di Milazzo.

«Risultati di prestigio che portano in alto il nome della nostra città –ha dichiarato l’assessore Nicosia- e siamo stati ben lieti di consegnare a Simone un piccolo riconoscimento».

Simone Nicosia si è classificato al secondo posto nel Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto, al terzo posto nel Gran Prix Sicilia assoluto sprint Sicilia Openwater, ha chiuso al primo posto di categoria di fondo 10 Km e 5 Km ed è stato primo classificato di categoria nello Sprint.

Il presidente della società Swimblu, Simone Zappia, ha commentato soddisfatto: «Sono orgoglioso dei risultati ottenuti in generale da parte di tutti gli atleti del nostro team, formato da persone e amici che hanno seguito un percorso in acque libere e vasca lungo ormai un decennio. La nostra squadra ci vede coinvolti nei campi gara delle manifestazioni più importanti del panorama nazionale e regionale di nuoto acque libere. Nel nostro team, al pari dell’atleta Simone Scibilia che ben si è distinto nel corso degli anni, hanno conseguito piazzamenti di tutto rispetto anche atleti come Cristina Faranda, Gianluca Venuti e Angela Briuglia».