Il "Natale di Vaccarella" a Milazzo: tra zampogne, esibizioni, mercatini e concerti - Tempostretto

Due finesettimana di eventi natalizi sul lungomare milazzese, che si animerà con suoni e colori delle festività

MILAZZO -Tutto pronto per la manifestazione la manifestazione natalizia “Natale di Vaccarella”, patrocinata dal Comune di Milazzo e sostenuta da alcuni commercianti della zona e privati. L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice della “Scalinata di Vaccarella” (Vico Galletti), che conduce alla Chiesa di San Francesco, e sarà arricchito da installazioni natalizie realizzate dall’Istituto d’arte “Renato Guttuso” di Milazzo.

Cosa prevede l’evento

L’inaugurazione della scalinata avrà luogo Sabato 9 Dicembre, con esibizioni di Nino Scaffidi e la presenza degli zampognari itineranti. Nei successivi fine settimana, il 9 e 10, e il 16 e 17 Dicembre, si terranno mercatini degli artigiani lungo il lato Marina dalle 9:30 alle 17:30. Un momento culminante della manifestazione sarà il concerto dell’ensemble vocale dei Cantica Nova, che si terrà Domenica 17 alle 19:00 vicino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Gli obiettivi che hanno motivato il sostegno finanziario dei commercianti includono la valorizzazione e la promozione dei vicoli storici con le caratteristiche scalinate di collegamento tra la Marina e la Chiesa di San Francesco, l’attrazione di attenzione in una zona solitamente meno frequentata dagli eventi, l’incremento delle attività locali e la creazione di nuove opportunità di svago natalizio. “Natale di Vaccarella” rappresenta un’occasione unica per vivere l’atmosfera magica delle festività in un contesto storico ricco di tradizione e bellezza.